Chez Philips, nous anticipons ce qui devient possible lorsque

des technologies de pointe sont mises à la disposition des cliniciens. Nous constatons que les décisions que vous prenez et les technologies que vous choisissez ne sont que quelques-unes des façons souvent méconnues que vous utilisez chaque jour pour améliorer les soins de santé, que le travail est d’autant plus complexe lorsque les systèmes ne peuvent pas communiquer, que des informations précieuses sont bloquées dans des silos et que les cliniciens sont tellement inondés de données qu’ils ont du mal à voir la situation dans son ensemble. Philips propose un portefeuille complet de solutions en informatique médicale, cliniquement riches et technologiquement fiables, qui permettent de relier les personnes, la technologie et les données dansle parcours de soins. Nos solutions intelligentes et sécurisées permettent d’intégrer les systèmes, de regrouper les données, d’accélérer les processus de travail et de prendre des décisions éclairées, donnant ainsi aux équipes cliniques les informations dont elles ont besoin pour rendre possible ce qui importe le plus : améliorer la santé des patients. Découvrez comment nous personnalisons nos solutions pour améliorer la vie des patients, des professionnels de santé, ainsi que la vôtre.