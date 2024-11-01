Des systèmes de radiographie faciles d’utilisation pour de nombreuses applications

La radiographie est une méthode d’imagerie largement répandue, qui permet de représenter les os et les organes internes à l’aide de rayons X. Il y a plus d’un siècle, la technique des rayons X révolutionnait la médecine avec les premiers clichés de l’intérieur du corps humain. De nos jours, elle constitue une composante incontournable du diagnostic médical moderne. La radiographie classique fournit des clichés rapides et précis et s’adapte à l’examen des parties du corps les plus diverses. Ainsi, la radiographie dans la pratique quotidienne est un élément central et indispensable. Constamment impliquée dans le perfectionnement et l’optimisation des techniques, Philips adapte les systèmes de radiographie aux exigences quotidiennes de votre activité. Nos technologies innovantes et polyvalentes permettent des clichés plus rapides et précis pour poser des diagnostics importants sans perte de temps.