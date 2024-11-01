Termes recherchés

FR
DE

Radiographie

Contactez nous

Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes

Dites-nous comment vous aider

1
Sélectionnez vorte domaine d’intérêt
2
Détails du contact

Des systèmes de radiographie faciles d’utilisation pour de nombreuses applications

 

La radiographie est une méthode d’imagerie largement répandue, qui permet de représenter les os et les organes internes à l’aide de rayons X. Il y a plus d’un siècle, la technique des rayons X révolutionnait la médecine avec les premiers clichés de l’intérieur du corps humain. De nos jours, elle constitue une composante incontournable du diagnostic médical moderne. La radiographie classique fournit des clichés rapides et précis et s’adapte à l’examen des parties du corps les plus diverses. Ainsi, la radiographie dans la pratique quotidienne est un élément central et indispensable. Constamment impliquée dans le perfectionnement et l’optimisation des techniques, Philips adapte les systèmes de radiographie aux exigences quotidiennes de votre activité. Nos technologies innovantes et polyvalentes permettent des clichés plus rapides et précis pour poser des diagnostics importants sans perte de temps.

Fonctionnalité maximale avec des systèmes flexibles

 

Les systèmes flexibles de radiographie de Philips permettent une grande variété d’examens, que ce soit des extrémités, du tronc, du thorax ou de l’abdomen. La portée de nos appareils permet également des images des jambes entières ou de la colonne vertébrale entière. Simples d’utilisation, les systèmes de radiographie de Philips offrent, grâce à des technologies de pointe, une fonctionnalité maximale. L’interface d’utilisation intuitive Eleva équipe tous les appareils et permet de simplifier, personnaliser et automatiser vos processus. Notre logiciel de traitement numérique des images UNIQUE améliore l’efficacité de vos tâches au quotidien.

Systèmes de radiographie de Philips Healthcare – la clé de voûte du diagnostic.

 

Forte d’une longue expertise de presque 100 années dans le domaine de l’imagerie, Philips Healthcare propose des systèmes de radiographie de pointe utilisables dans presque tous les domaines cliniques. Grâce à la structure modulaire et flexible des produits de radiographie, vous bénéficiez de solutions sur mesure adaptées à vos besoins. Stationnaires ou mobiles, les produits de radiographie de Philips Healthcare vous offrent la solution idéale.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.