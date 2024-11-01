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La radiographie est une méthode d’imagerie largement répandue, qui permet de représenter les os et les organes internes à l’aide de rayons X. Il y a plus d’un siècle, la technique des rayons X révolutionnait la médecine avec les premiers clichés de l’intérieur du corps humain. De nos jours, elle constitue une composante incontournable du diagnostic médical moderne. La radiographie classique fournit des clichés rapides et précis et s’adapte à l’examen des parties du corps les plus diverses. Ainsi, la radiographie dans la pratique quotidienne est un élément central et indispensable. Constamment impliquée dans le perfectionnement et l’optimisation des techniques, Philips adapte les systèmes de radiographie aux exigences quotidiennes de votre activité. Nos technologies innovantes et polyvalentes permettent des clichés plus rapides et précis pour poser des diagnostics importants sans perte de temps.
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Les systèmes flexibles de radiographie de Philips permettent une grande variété d’examens, que ce soit des extrémités, du tronc, du thorax ou de l’abdomen. La portée de nos appareils permet également des images des jambes entières ou de la colonne vertébrale entière. Simples d’utilisation, les systèmes de radiographie de Philips offrent, grâce à des technologies de pointe, une fonctionnalité maximale. L’interface d’utilisation intuitive Eleva équipe tous les appareils et permet de simplifier, personnaliser et automatiser vos processus. Notre logiciel de traitement numérique des images UNIQUE améliore l’efficacité de vos tâches au quotidien.
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Forte d’une longue expertise de presque 100 années dans le domaine de l’imagerie, Philips Healthcare propose des systèmes de radiographie de pointe utilisables dans presque tous les domaines cliniques. Grâce à la structure modulaire et flexible des produits de radiographie, vous bénéficiez de solutions sur mesure adaptées à vos besoins. Stationnaires ou mobiles, les produits de radiographie de Philips Healthcare vous offrent la solution idéale.
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