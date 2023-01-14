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Les établissements médicaux subissent une pression financière croissante, obligeant les médecins à suivre une démarche économique qui ne doit en aucun cas affecter la qualité des traitements.
Healthcare Transformation Services (HTS) soutient les clients à la recherche de réponses en leur proposant des solutions complètes.
En tant que fournisseur d’équipements médicaux, nous connaissons l’ensemble du cycle de soins. Cette compétence nous permet d’avoir une vue d’ensemble des établissements médicaux et de placer les patients et le personnel soignant au cœur de nos préoccupations.
Les défis du système de santé: Nos atouts pour le changement:
Les défis du système de santé:
Nos atouts pour le changement:
Philips AG Healthcare Allmendstrasse 140 8027 Zürich Tél.: 0800 80 3000 Fax: +41 44 488 25 65 E-mail: [email protected]
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Philips SA Healthcare Rte des Avouillons 16 1196 Gland Tél.: 0800 80 3001 Fax: +41 22 363 44 66 E-mail: [email protected]
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