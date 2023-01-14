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Partenariats technologiques et conseil

Tout changement exige une orientation

Healthcare Transformation Services

Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes

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Les établissements médicaux subissent une pression financière croissante, obligeant les médecins à suivre une démarche économique qui ne doit en aucun cas affecter la qualité des traitements.

Healthcare Transformation Services (HTS) soutient les clients à la recherche de réponses en leur proposant des solutions complètes.

En tant que fournisseur d’équipements médicaux, nous connaissons l’ensemble du cycle de soins. Cette compétence nous permet d’avoir une vue d’ensemble des établissements médicaux et de placer les patients et le personnel soignant au cœur de nos préoccupations.

Les défis du système de santé:

  • Situation de remboursement de plus en plus restrictive
  • Population vieillissante
  • Coûts croissants des diagnostics et possibilités de traitement

 

Nos atouts pour le changement:

  • Modèles d’exploitation adaptables
  • Connaissances fondamentales des flux de travail et des processus
  • Infrastructures sur mesure et innovations technologiques
  • Offre complète de formations

Les piliers de Healthcare Transformation Services

Exploitation économique optimale

Exploitation économique optimale

Nous vous accompagnons sur le chemin de la réussite

Partenaires dans l’exploitation des hôpitaux

Partenaires dans l’exploitation des hôpitaux

Notre philosophie: la technologie médicale est un service

Utilisation et approvisionnement optimaux

Utilisation et approvisionnement optimaux

Notre transfert de connaissances stimule vos compétences

La conception un avantage concurrentiel

L’expérience du patient: un avantage concurrentiel

Nous proposons des concepts et des ambiances adaptées

Chaque domaine apporte des compétences spécifiques dans le processus de conseil. Selon les besoins de nos clients, nous faisons appel aux compétences de divers domaines afin de soutenir au mieux nos clients.

Vos interlocuteurs

 

 

Contactez votre responsable commercial ou notre service client:

Philips AG Healthcare

Allmendstrasse 140

8027 Zürich

 

Tél.: 0800 80 3000

Fax: +41 44 488 25 65

E-mail: [email protected]

Philips SA Healthcare

Rte des Avouillons 16

1196 Gland

 

Tél.: 0800 80 3001

Fax: +41 22 363 44 66

E-mail: [email protected]

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