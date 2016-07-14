Patrick Heiler

Principal Consultant, Healthcare Transformation Services DACH

Dr. Heiler verantwortet den Bereich Healthcare Transformation Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Markt). Er und sein Team bieten strategische Beratungs­leistungen und ganz­heitliche Lösungs­angebote für Kranken­häuser und Gesund­heits­dienst­leister zur Optimierung klinischer Prozesse, Kosten­reduktion und Effizienz­steigerung. Beispiele von Erfolgs­modellen des Bereiches sind die Um­setzung partner­schaftlicher Projekte (bspw. Betreiber­modelle) und Beratungs­projekten wie Profi­tabilitäts­analysen oder work­flow­optimierte Raum­planung. Vor seiner Zeit bei Philips war Dr. Heiler bei einem großen inter­nationalen Medizin­technik­hersteller für die globale Ent­wicklung von Beratungs­lösungen ver­ant­wort­lich. In seiner Zeit an der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg leitete er ein Forscher­team mit Fokus auf die Ent­wicklung innovativer Techniken und Analysen für Bild­gebung. Patrick Heiler hat in Physik promoviert und hielt mehrere Jahre Vor­lesungen in den Bereichen medizinische Physik, Bio­medizin­technik und bild­gebende Verfahren.