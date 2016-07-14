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Healthcare Consulting
Healthcare Consulting - Beratung für Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen​

Healthcare Consulting

Wertvolle Einblicke für einen Wandel in der Gesundheitsversorgung

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Partnerschaftliche Zusammenarbeit für einen nachhaltigen Wandel in der Gesundheitsversorgung

Das Gesundheitswesen erfährt einen immer schnelleren Wandel, der besondere Anforderungen an die Gesundheitsdienstleister mit sich bringt: breitere Verfügbarkeit der medizinischen Versorgung, Fokus auf das Patientenerlebnis und verbesserte Behandlungserfolge entlang des gesamten Health Continuums.

 

Healthcare Transformation Services (HTS) unterstützt Sie dabei:

 

  • Wir betrachten den Bedarf der Gesundheitsversorger ganzheitlich und setzen detaillierte Datenanalysen und Servicemodellierung wirksam ein.
  • Wir verfolgen einen personenzentrierten Ansatz, um diejenigen Designs von medizinischen Einrichtungen und Prozessen zu unterstützen, welche den medizinischen Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden und die Attraktivität gegenüber Mitarbeitern und Patienten erhöhen.
  • Aufbauend auf unseren Erfahrungen im Gesundheitswesen und durch die Nutzung globaler Best Practices können wir Varianz reduzieren und die Qualität der Patientenversorgung verbessern.

Philips als strategischer Partner für Krankenhäuser

 

Philips als strategischer Partner

Aussagekräftige und nachhaltige Ergebnisse erzielen

 

Durch innovative, kollaborative und patientenzentrierte Engagements können wir unseren Kunden Folgendes ermöglichen:
  • Entwicklung eines bedarfsgerechten Serviceangebots
  • Schaffung attraktiver und heilungsfördernder Umgebungen
  • Klinische und betriebliche Optimierung der Patientenversorgung

Unsere Beratungsleistungen im Gesundheitswesen

Leistungsoptimierung image

Leistungsoptimierung

Leistungsverbesserung durch „Operational Excellence“


Klinische Optimierung

Strategische Planung im Gesundheitswesen

Optimierung klinischer Prozesse

Experience Solutions

Experience Solutions  

Lösungen zur Verbesserung des Patienten- und Mitarbeitererlebnisses

 

Ambient Experience Solutions

Experience Consulting

Integrierter Design-Ansatz

Integrierter Design-Ansatz

Integrierter Ansatz zur Gestaltung des Krankenhauses

 

Integrierter Ansatz für Planung und Design

Entwicklung neuer Modelle für eine vernetzte Gesundheitsversorgung mit digitaler Technologie

Neuerungen im Ökosystem des Gesundheitswesens

HealtSuite Labs – unser erstes digitales Labor für Co-Innovationen – unterstützt die Entwicklung neuer Modelle für eine vernetzte Gesundheitsversorgung mit digitaler Technologie. Der Hightech Campus in Eindhoven bietet eine Umgebung, die Innovation fördert und den Wandel hin zu einer vernetzten, wertebasierten und patientenzentrierten Versorgung unterstützt.

 

Lesen Sie mehr über HealthSuite Labs

Wenden Sie sich an unser Team

Patrick Heiler

Patrick Heiler
Principal Consultant, Healthcare Transformation Services DACH

 

Dr. Heiler verantwortet den Bereich Healthcare Transformation Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Markt). Er und sein Team bieten strategische Beratungs­leistungen und ganz­heitliche Lösungs­angebote für Kranken­häuser und Gesund­heits­dienst­leister zur Optimierung klinischer Prozesse, Kosten­reduktion und Effizienz­steigerung. Beispiele von Erfolgs­modellen des Bereiches sind die Um­setzung partner­schaftlicher Projekte (bspw. Betreiber­modelle) und Beratungs­projekten wie Profi­tabilitäts­analysen oder work­flow­optimierte Raum­planung. Vor seiner Zeit bei Philips war Dr. Heiler bei einem großen inter­nationalen Medizin­technik­hersteller für die globale Ent­wicklung von Beratungs­lösungen ver­ant­wort­lich. In seiner Zeit an der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg leitete er ein Forscher­team mit Fokus auf die Ent­wicklung innovativer Techniken und Analysen für Bild­gebung. Patrick Heiler hat in Physik promoviert und hielt mehrere Jahre Vor­lesungen in den Bereichen medizinische Physik, Bio­medizin­technik und bild­gebende Verfahren.

Erfahren Sie mehr über unsere Beratungsleistungen
 

Kontakt

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