Healthcare Consulting
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Das Gesundheitswesen erfährt einen immer schnelleren Wandel, der besondere Anforderungen an die Gesundheitsdienstleister mit sich bringt: breitere Verfügbarkeit der medizinischen Versorgung, Fokus auf das Patientenerlebnis und verbesserte Behandlungserfolge entlang des gesamten Health Continuums. Healthcare Transformation Services (HTS) unterstützt Sie dabei:
Das Gesundheitswesen erfährt einen immer schnelleren Wandel, der besondere Anforderungen an die Gesundheitsdienstleister mit sich bringt: breitere Verfügbarkeit der medizinischen Versorgung, Fokus auf das Patientenerlebnis und verbesserte Behandlungserfolge entlang des gesamten Health Continuums.
Healthcare Transformation Services (HTS) unterstützt Sie dabei:
Philips als strategischer Partner
Philips als strategischer Partner
Durch innovative, kollaborative und patientenzentrierte Engagements können wir unseren Kunden Folgendes ermöglichen:
Durch innovative, kollaborative und patientenzentrierte Engagements können wir unseren Kunden Folgendes ermöglichen:
Leistungsverbesserung durch „Operational Excellence“ Strategische Planung im Gesundheitswesen
Leistungsverbesserung durch „Operational Excellence“
Strategische Planung im Gesundheitswesen
Lösungen zur Verbesserung des Patienten- und Mitarbeitererlebnisses
Lösungen zur Verbesserung des Patienten- und Mitarbeitererlebnisses
Integrierter Ansatz zur Gestaltung des Krankenhauses
Integrierter Ansatz zur Gestaltung des Krankenhauses
HealtSuite Labs – unser erstes digitales Labor für Co-Innovationen – unterstützt die Entwicklung neuer Modelle für eine vernetzte Gesundheitsversorgung mit digitaler Technologie. Der Hightech Campus in Eindhoven bietet eine Umgebung, die Innovation fördert und den Wandel hin zu einer vernetzten, wertebasierten und patientenzentrierten Versorgung unterstützt.
HealtSuite Labs – unser erstes digitales Labor für Co-Innovationen – unterstützt die Entwicklung neuer Modelle für eine vernetzte Gesundheitsversorgung mit digitaler Technologie. Der Hightech Campus in Eindhoven bietet eine Umgebung, die Innovation fördert und den Wandel hin zu einer vernetzten, wertebasierten und patientenzentrierten Versorgung unterstützt.
Dr. Heiler verantwortet den Bereich Healthcare Transformation Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Markt). Er und sein Team bieten strategische Beratungsleistungen und ganzheitliche Lösungsangebote für Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister zur Optimierung klinischer Prozesse, Kostenreduktion und Effizienzsteigerung. Beispiele von Erfolgsmodellen des Bereiches sind die Umsetzung partnerschaftlicher Projekte (bspw. Betreibermodelle) und Beratungsprojekten wie Profitabilitätsanalysen oder workflowoptimierte Raumplanung. Vor seiner Zeit bei Philips war Dr. Heiler bei einem großen internationalen Medizintechnikhersteller für die globale Entwicklung von Beratungslösungen verantwortlich. In seiner Zeit an der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg leitete er ein Forscherteam mit Fokus auf die Entwicklung innovativer Techniken und Analysen für Bildgebung. Patrick Heiler hat in Physik promoviert und hielt mehrere Jahre Vorlesungen in den Bereichen medizinische Physik, Biomedizintechnik und bildgebende Verfahren.
Dr. Heiler verantwortet den Bereich Healthcare Transformation Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Markt). Er und sein Team bieten strategische Beratungsleistungen und ganzheitliche Lösungsangebote für Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister zur Optimierung klinischer Prozesse, Kostenreduktion und Effizienzsteigerung. Beispiele von Erfolgsmodellen des Bereiches sind die Umsetzung partnerschaftlicher Projekte (bspw. Betreibermodelle) und Beratungsprojekten wie Profitabilitätsanalysen oder workflowoptimierte Raumplanung. Vor seiner Zeit bei Philips war Dr. Heiler bei einem großen internationalen Medizintechnikhersteller für die globale Entwicklung von Beratungslösungen verantwortlich. In seiner Zeit an der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg leitete er ein Forscherteam mit Fokus auf die Entwicklung innovativer Techniken und Analysen für Bildgebung. Patrick Heiler hat in Physik promoviert und hielt mehrere Jahre Vorlesungen in den Bereichen medizinische Physik, Biomedizintechnik und bildgebende Verfahren.
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