Suchbegriffe

DE
FR
Instandhaltungsservices
Instandhaltungsservices von Philips für medizinische Geräte

Instand­haltungs­services

Maximieren Sie die betriebliche Effizienz und reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten.

Kontakt

    Philips bietet weit mehr als nur die Instandhaltung Ihrer Geräte. Wir unterstützen Sie konsequent bei der Verbesserung von Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität Ihrer Systeme, indem wir die Zukunftsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Technologie sicherstellen. Wir sind für Sie da, sei es durch unseren technischen Telefonsupport, durch direkte Unterstützung vor Ort oder durch Problemlösung per Fernzugriff durch unsere qualifizierten Service-Experten.

     

    Unabhängig davon, ob Sie an kurz- oder langfristigen Serviceleistungen für Geräte und Software von Philips oder Fremdherstellern interessiert sind – wir finden gemeinsam die passende Lösung, die Ihrem Budget und Ihren hausinternen Kapazitäten entspricht.

    Instand­haltungs­services für medizinische Geräte und Software

    Unsere Servicekapazitäten

    Kontaktieren Sie uns

    Sie sind an unseren Serviceleistungen interessiert? Sie haben eine Frage? Wir helfen Ihnen gern weiter.

    Kontakt

    Weitere Services

    Erfahren Sie mehr über unsere Services

    Wenn Sie eine eigenständige IP-Lizenz für die Gerätewartung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte hier.

    Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

    Ich verstehe

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

    Ich verstehe

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.