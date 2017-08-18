Philips bietet weit mehr als nur die Instandhaltung Ihrer Geräte. Wir unterstützen Sie konsequent bei der Verbesserung von Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität Ihrer Systeme, indem wir die Zukunftsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Technologie sicherstellen. Wir sind für Sie da, sei es durch unseren technischen Telefonsupport, durch direkte Unterstützung vor Ort oder durch Problemlösung per Fernzugriff durch unsere qualifizierten Service-Experten. Unabhängig davon, ob Sie an kurz- oder langfristigen Serviceleistungen für Geräte und Software von Philips oder Fremdherstellern interessiert sind – wir finden gemeinsam die passende Lösung, die Ihrem Budget und Ihren hausinternen Kapazitäten entspricht.