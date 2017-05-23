Ingenia 1.5T

Mit Ingenia 1.5T können Sie dank hoher Diagnosesicherheit, fortschrittlicher Anwendungen und effizienter Abläufe den Herausforderungen von heute begegnen. dStream sorgt zudem für eine erstklassige Bildqualität in kürzester Zeit, und dank iPatient bietet der Ingenia 1.5T patientenzentrierte Bildgebung – von der Patientenvorbereitung bis zum fertigen Bild.

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