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Philips e-Alert ist eine intelligente hardware- bzw. softwarebasierte Lösung, die mittels leistungsstarker Sensortechnologie kontinuierlich alle wichtigen Parameter Ihrer MR-Systeme überwacht. Im Falle einer Abweichung werden automatische Warnmeldungen ausgegeben.¹
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Überwachung der Systemleistung
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