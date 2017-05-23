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Philips e-Alert

Alarmlösung für MR-Systeme

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Philips e-Alert ist eine intelligente hardware- bzw. softwarebasierte Lösung, die mittels leistungsstarker Sensortechnologie kontinuierlich alle wichtigen Parameter Ihrer MR-Systeme überwacht. Im Falle einer Abweichung werden automatische Warnmeldungen ausgegeben.¹

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Eigenschaften
Systemverfügbarkeit || Philips e-Alert*
Systemverfügbarkeit

Systemverfügbarkeit

Erlaubt eine proaktive Überwachung wichtiger Parameter rund um die Uhr und hilft dabei, die Entstehung von Problemen zu verhindern.

Systemverfügbarkeit

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Erlaubt eine proaktive Überwachung wichtiger Parameter rund um die Uhr und hilft dabei, die Entstehung von Problemen zu verhindern.

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Erlaubt eine proaktive Überwachung wichtiger Parameter rund um die Uhr und hilft dabei, die Entstehung von Problemen zu verhindern.
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Systemverfügbarkeit || Philips e-Alert*
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Erlaubt eine proaktive Überwachung wichtiger Parameter rund um die Uhr und hilft dabei, die Entstehung von Problemen zu verhindern.
Verringerung unerwarteter Instandsetz... || Philips e-Alert*
Verringerung unerwarteter Instandsetzungskosten

Verringerung unerwarteter Instandsetzungskosten

Kann zur Verringerung unerwarteter Instandsetzungskosten für Ihr MR-System beitragen.

Verringerung unerwarteter Instandsetzungskosten

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Kann zur Verringerung unerwarteter Instandsetzungskosten für Ihr MR-System beitragen.

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Kann zur Verringerung unerwarteter Instandsetzungskosten für Ihr MR-System beitragen.
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Verringerung unerwarteter Instandsetz... || Philips e-Alert*
Verringerung unerwarteter Instandsetzungskosten

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Kann zur Verringerung unerwarteter Instandsetzungskosten für Ihr MR-System beitragen.
Höherer Patientendurchsatz || Philips e-Alert*
Höherer Patientendurchsatz

Höherer Patientendurchsatz

e-Alert kann Sie bereits vor dem Eintreffen von Patienten über Systemprobleme informieren und reduziert dadurch die Anzahl der Fälle, in denen Untersuchungstermine unerwartet verschoben werden müssen.

Höherer Patientendurchsatz

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e-Alert kann Sie bereits vor dem Eintreffen von Patienten über Systemprobleme informieren und reduziert dadurch die Anzahl der Fälle, in denen Untersuchungstermine unerwartet verschoben werden müssen.

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e-Alert kann Sie bereits vor dem Eintreffen von Patienten über Systemprobleme informieren und reduziert dadurch die Anzahl der Fälle, in denen Untersuchungstermine unerwartet verschoben werden müssen.
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Höherer Patientendurchsatz || Philips e-Alert*
Höherer Patientendurchsatz

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Umweltfreundlich || Philips e-Alert*
Umweltfreundlich

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Philips e-Alert kann zur Verringerung eines unnötigen Abdampfens von Helium beitragen².

Umweltfreundlich

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Philips e-Alert kann zur Verringerung eines unnötigen Abdampfens von Helium beitragen².

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Philips e-Alert kann zur Verringerung eines unnötigen Abdampfens von Helium beitragen².
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Umweltfreundlich || Philips e-Alert*
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Überwachung der Systemleistung || Philips e-Alert*
Überwachung der Systemleistung

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Liefert Überwachungs- und Trendinformationen zu Systemleistung und Umgebungsbedingungen im Zeitverlauf.

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Überwachung der Systemleistung || Philips e-Alert*
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  • Systemverfügbarkeit || Philips e-Alert*
  • Verringerung unerwarteter Instandsetz... || Philips e-Alert*
  • Höherer Patientendurchsatz || Philips e-Alert*
  • Umweltfreundlich || Philips e-Alert*
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Systemverfügbarkeit || Philips e-Alert*
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Verringerung unerwarteter Instandsetzungskosten

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Umweltfreundlich || Philips e-Alert*
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Überwachung der Systemleistung || Philips e-Alert*
Überwachung der Systemleistung

Überwachung der Systemleistung

Liefert Überwachungs- und Trendinformationen zu Systemleistung und Umgebungsbedingungen im Zeitverlauf.

Überwachung der Systemleistung

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Liefert Überwachungs- und Trendinformationen zu Systemleistung und Umgebungsbedingungen im Zeitverlauf.

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  • ¹Die jeweiligen Vorteile hängen von der Systemkonfiguration und den vertraglichen Vereinbarungen ab.
  • ²Nur für MR-Systeme mit 10K-Magnet

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