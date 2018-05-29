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    Healthcare Informatics


    Mit den Enterprise Diagnose-, Therapie- und Überwachungslösungen sehen Sie mehr.

    Vorausschauende Prognosen zu Patienten in Echtzeit. Unterstützen Sie Ihre Behandlungsteams mit fortschrittlicher Überwachung, vorausschauenden Analysen, Präzisionsdiagnostik und einer Automatisierung des Arbeitsablaufs. So erreichen Sie klare und umsetzbare Behandlungspfade, personalisierte Versorgung und bessere Behandlungsergebnisse.

    Effiziente End-to-End-Arbeitsabläufe​. KI-gestützte Lösungen bieten Vorteile für die klinische und operative Flexibilität bei komplexen Erkrankungen sowie in Bezug auf Fachgebiete und Ihr Leistungsangebot. Machen Sie mithilfe sicherer, herstellerunabhängiger und Cloud-fähiger Lösungen Daten system- und anwendungsübergreifend zugänglich.

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    Die unsichtbaren Helden der Transformation der Gesundheitsversorgung

    Die unsichtbaren Helden der Gesundheitsversorgung

    Auch wenn Sie bei der Patientenversorgung nicht in vorderster Reihe arbeiten, können Sie Ihre klinischen Mitarbeiter durch die bessere Koordinierung des Versorgungsprozesses dabei unterstützen, weniger Zeit mit der Verwaltung von Systemen und mehr Zeit mit der präzisen Versorgung zu verbringen. Was, wenn wir die Möglichkeiten der IT voll ausschöpfen?

    Shez Partovi
    Stellen Sie sich vor, Ihre medizinische Versorgungseinrichtung hätte On-Demand-Zugriff auf Erkenntnisse aller Bereiche Ihres Unternehmens, sowohl aus der klinischen als auch aus der betrieblichen Umgebung. Der nahtlose, zuverlässige Datenaustausch zwischen Patient, Fachpersonal und jedem Gerät erzeugt aussagekräftige, umsetzbare Erkenntnisse, die in Ihren Arbeitsablauf integriert sind. Darüber hinaus bietet er betriebliche Prognosen, klinische Vorhersagen und eine verbesserte Erfahrung für Patienten."

    Shez Partovi, Philips Enterprise Informatics Leader

    Vorstellung unserer Healthcare Informatics Lösungen


    Entdecken Sie unsere Lösungen, mit denen große Mengen klinischer Daten in integrierte Informationen umgewandelt werden können. So wird die Patientenversorgung in Ihrer gesamten Einrichtung erleichtert.

    Unsere Innovation

    Das Philips Radiology Operations Command Center ist eine herstellerneutrale, modalitäts- und standortübergreifende Lösung zur Unterstützung bei der virtuellen Bildgebung, die Fachexperten in einem Command Center mit MTRAs an Scanner-Standorten nahtlos miteinander verbindet.

    Weitere Informationen

    Herausforderungen für CIOs

    Entdecken Sie unsere Healthcare Informatics Lösungen

    Miniaturbild Health Informatics virtuell

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    Navigieren Sie durch unser neues virtuelles Informatics-Erlebnis, um mehr über unsere neuen und verbesserten Lösungen für den Informationsmanagement-Arbeitsablauf zu erfahren.

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