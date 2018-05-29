Vorausschauende Prognosen zu Patienten in Echtzeit. Unterstützen Sie Ihre Behandlungsteams mit fortschrittlicher Überwachung, vorausschauenden Analysen, Präzisionsdiagnostik und einer Automatisierung des Arbeitsablaufs. So erreichen Sie klare und umsetzbare Behandlungspfade, personalisierte Versorgung und bessere Behandlungsergebnisse.
Effiziente End-to-End-Arbeitsabläufe. KI-gestützte Lösungen bieten Vorteile für die klinische und operative Flexibilität bei komplexen Erkrankungen sowie in Bezug auf Fachgebiete und Ihr Leistungsangebot. Machen Sie mithilfe sicherer, herstellerunabhängiger und Cloud-fähiger Lösungen Daten system- und anwendungsübergreifend zugänglich.
Auch wenn Sie bei der Patientenversorgung nicht in vorderster Reihe arbeiten, können Sie Ihre klinischen Mitarbeiter durch die bessere Koordinierung des Versorgungsprozesses dabei unterstützen, weniger Zeit mit der Verwaltung von Systemen und mehr Zeit mit der präzisen Versorgung zu verbringen. Was, wenn wir die Möglichkeiten der IT voll ausschöpfen?
Stellen Sie sich vor, Ihre medizinische Versorgungseinrichtung hätte On-Demand-Zugriff auf Erkenntnisse aller Bereiche Ihres Unternehmens, sowohl aus der klinischen als auch aus der betrieblichen Umgebung. Der nahtlose, zuverlässige Datenaustausch zwischen Patient, Fachpersonal und jedem Gerät erzeugt aussagekräftige, umsetzbare Erkenntnisse, die in Ihren Arbeitsablauf integriert sind. Darüber hinaus bietet er betriebliche Prognosen, klinische Vorhersagen und eine verbesserte Erfahrung für Patienten."
Shez Partovi, Philips Enterprise Informatics Leader
Entdecken Sie unsere Lösungen, mit denen große Mengen klinischer Daten in integrierte Informationen umgewandelt werden können. So wird die Patientenversorgung in Ihrer gesamten Einrichtung erleichtert.
Imaging Orchestrator – Radiology Operations Command Center
Weitere Informationen zu unseren herstellerneutralen, modalitäts- und standortübergreifenden virtuellen Bildgebungsabläufen, die Zusammenarbeit und Support in Echtzeit ermöglichen und so das Potenzial Ihres hochqualifizierten Bildgebunspersonals voll ausschöpfen.
Unsere Innovation
Das Philips Radiology Operations Command Center ist eine herstellerneutrale, modalitäts- und standortübergreifende Lösung zur Unterstützung bei der virtuellen Bildgebung, die Fachexperten in einem Command Center mit MTRAs an Scanner-Standorten nahtlos miteinander verbindet.
Navigieren Sie durch unser neues virtuelles Informatics-Erlebnis, um mehr über unsere neuen und verbesserten Lösungen für den Informationsmanagement-Arbeitsablauf zu erfahren.
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