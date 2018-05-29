Die unsichtbaren Helden der Gesundheitsversorgung



Auch wenn Sie bei der Patientenversorgung nicht in vorderster Reihe arbeiten, können Sie Ihre klinischen Mitarbeiter durch die bessere Koordinierung des Versorgungsprozesses dabei unterstützen, weniger Zeit mit der Verwaltung von Systemen und mehr Zeit mit der präzisen Versorgung zu verbringen. Was, wenn wir die Möglichkeiten der IT voll ausschöpfen?

