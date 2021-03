„Vom Standpunkt des Gesundheitssystems aus gesehen sollte jeder Patient die Möglichkeit haben, überall im System dieselbe hochwertige standardisierte Versorgung zu erhalten – und PACS ist ein Teil davon. Die Standardisierung der Bildgebungsprotokolle, des Arbeitsablaufs und der Struktur und des Inhalts von Berichten ist äußerst wichtig, da sichergestellt wird, dass Ärzte frühere Untersuchungen und Krankengeschichten einsehen können.“

— Peter Sachs, M.D., Associate Professor of Radiology, University of Colorado School of Medicine, Abteilungsleiter für Herz-Thorax-Bildgebung und stellvertretender Vorsitzender Informatik, Abteilung für Radiologie, sowie ärztlicher Informatiker Radiologie, University of Colorado Health