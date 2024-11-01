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    MRT-Geräte und -Lösungen

    Daten, Technologien und Menschen vernetzen. Nahtlos.

    Unsere integrierten Philips MR-Lösungen setzen neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit und Effizienz und unterstützen eine sichere Diagnosestellung für eine noch eine bessere Patientenversorgung.

     

    Gemeinsam mit Kunden und Partnern treiben wir relevante Innovationen im Gesundheitssystem voran. Denn Gesundheit hört nicht an Abteilungs- oder Sektorengrenzen auf. Das muss auch für die Versorgung gelten.

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    MRT-Systeme

    Ein neues Produktportfolio an MR-Lösungen, die Geschwindigkeit, Komfort und Sicherheit bieten – mit dem Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern.

    3.0T

    1.5T

    MR-Therapie

    MRT-Innovationen


    Entdecken Sie unsere MR-Technologie, die für Effizienzsteigerungen in der Radiologie sorgt, gleichzeitig hervorragende Bildqualität liefert und dem Patienten ein angenehmes Behandlungserlebnis bietet.

    Optionen und Upgrades


    Erweitern Sie Ihre MR-Möglichkeiten und bringen Sie Ihr System auf den neuesten Stand der Technik

    Von anderen Anwendern lernen

     

    Wenden Sie die Best Practices anderer Anwender an, um das Maximum aus Ihrem System herauszuholen.

    MR Body Map

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    Sehen Sie sich mehr als 100 klinische Fallbeispiele von Anwendern auf der ganzen Welt an, die zeigen, wie die digitale MR-Technologie von Philips Ihre Anforderungen in der Bildverarbeitung unterstützt.

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    MR Body Map

    Webinare zu MRT
    Kollegen aus der Radiologie teilen in Webinaren ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen.

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    fieldstrength

    FieldStrength Artikel
    FieldStrength Artikel informieren über neueste Trends und deren Anwendungen, klinische Fälle und Best Practices von und für Philips MR-Anwender.

    Mehr erfahren (engl. Seite)

    Unsere MR-Lösungen bieten Geschwindigkeit, Komfort und Diagnosesicherheit, um die Patienten­versorgung zu verbessern.


    Das Ziel von Philips ist es, mit Ihnen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um Ihnen gleich beim ersten MR-Scan eine sichere Diagnosestellung zu ermöglichen und Sie darin zu unterstützen, Ihre Radiologie zukunftssicher aufzustellen. Dabei hilft uns, dass wir die Bedürfnisse der Anwender durch unsere langjährige Erfahrung in der Radiologie sehr gut kennen. Das Ergebnis: Unsere MR-Lösungen bieten Geschwindigkeit, Komfort und Diagnosesicherheit, um die Patienten­versorgung zu verbessern..

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