Unsere integrierten Philips MR-Lösungen setzen neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit und Effizienz und unterstützen eine sichere Diagnosestellung für eine noch eine bessere Patientenversorgung.

Gemeinsam mit Kunden und Partnern treiben wir relevante Innovationen im Gesundheitssystem voran. Denn Gesundheit hört nicht an Abteilungs- oder Sektorengrenzen auf. Das muss auch für die Versorgung gelten.