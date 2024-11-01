Unsere integrierten Philips MR-Lösungen setzen neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit und Effizienz und unterstützen eine sichere Diagnosestellung für eine noch eine bessere Patientenversorgung. Gemeinsam mit Kunden und Partnern treiben wir relevante Innovationen im Gesundheitssystem voran. Denn Gesundheit hört nicht an Abteilungs- oder Sektorengrenzen auf. Das muss auch für die Versorgung gelten.
Unsere integrierten Philips MR-Lösungen setzen neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit und Effizienz und unterstützen eine sichere Diagnosestellung für eine noch eine bessere Patientenversorgung.
Gemeinsam mit Kunden und Partnern treiben wir relevante Innovationen im Gesundheitssystem voran. Denn Gesundheit hört nicht an Abteilungs- oder Sektorengrenzen auf. Das muss auch für die Versorgung gelten.
Ein neues Produktportfolio an MR-Lösungen, die Geschwindigkeit, Komfort und Sicherheit bieten – mit dem Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern.
Entdecken Sie unsere MR-Technologie, die für Effizienzsteigerungen in der Radiologie sorgt, gleichzeitig hervorragende Bildqualität liefert und dem Patienten ein angenehmes Behandlungserlebnis bietet.
Mit der In-Bore Lösung von Philips Healthcare können Sie eine entspannende Atmosphäre kreieren, die zur Beruhigung des Patienten im MRT beiträgt.Mehr erfahren
Zuverlässige Diagnosen bei bedingt MR-tauglichen Implantaten.Mehr erfahren
Damit mehr Patienten von der Magnetresonanztomographie profitieren, erfahren Sie hier mehr über neue neurologische Anwendungen von Philips Healthcare.Mehr erfahren
Mit virtueller Realität können Ihre Patienten hautnah erleben, was sie erwartet und sind nicht nur auf Erklärungen angewiesen.Mehr erfahren
Die digitale Breitbandarchitektur dStream Technologie digitalisiert das Signal direkt auf der Spule.Mehr erfahren
SmartWorkflow bietet eine ganzheitliche Workflow-Lösung, die zu einem besseren Patienten- und Personalerlebnis beiträgt und eine patientenzentrierte Produktivität im MR-Bereich fördert.Mehr erfahren
Erweitern Sie Ihre MR-Möglichkeiten und bringen Sie Ihr System auf den neuesten Stand der Technik
Wenden Sie die Best Practices anderer Anwender an, um das Maximum aus Ihrem System herauszuholen.
Wenden Sie die Best Practices anderer Anwender an, um das Maximum aus Ihrem System herauszuholen.
Das Ziel von Philips ist es, mit Ihnen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um Ihnen gleich beim ersten MR-Scan eine sichere Diagnosestellung zu ermöglichen und Sie darin zu unterstützen, Ihre Radiologie zukunftssicher aufzustellen. Dabei hilft uns, dass wir die Bedürfnisse der Anwender durch unsere langjährige Erfahrung in der Radiologie sehr gut kennen. Das Ergebnis: Unsere MR-Lösungen bieten Geschwindigkeit, Komfort und Diagnosesicherheit, um die Patientenversorgung zu verbessern..
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1 SmartExam ist nicht für Patienten mit bedingt MR-sicheren Implantaten verfügbar
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