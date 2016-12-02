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    Philips SmartPath Zugang zu digitaler Breitband-MR-Technologie

    Philips SmartPath digitalisiert Ihren Achieva oder Intera

    Kontaktieren Sie uns

    Die Philips dStream Technologie unserer neuen Philips Ingenia MR-Systeme hat die MRT-Bildgebung entscheidend beeinflusst. Als Eigentümer bestehender Systeme können aber auch Sie von der herausragenden klinischen Leistung, dem exzellenten Patientenkomfort und dem außergewöhnlich hohen wirtschaftlichen Mehrwert profitieren. SmartPath to dStream bietet einen kosteneffizienten Zugang zu digitaler Breitband-MR-Technologie und steht für Achieva und Intera Systeme zur Verfügung.

    Prof. Andrea Falini

    Prof. Andrea Falini, Leiter der Neuroradiologie am Krankenhaus San Raffaele in Mailand, Italien, erläutert die Vorteile eines SmartPath to dStream Upgrades an einem Philips Achieva System

    SmartPath to dStream


    Unsere digitale dStream Breitband-Architektur ermöglicht hochwertige Bilder in beeindruckender Geschwindigkeit. Außerdem profitiert Ihre Bildgebung von einem um 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis* und einem verbesserten Durchsatz mit kanalunabhängiger HF-Technologie, die Upgrades besonders einfach macht.

     

    Ein SmartPath to dStream Upgrade bietet den vollen dStream Funktionsumfang, ohne dass dafür ein ganz neues System installiert werden muss. Sichern Sie sich eine schnelle, kostengünstige Option für den Umstieg auf digitale Magnetresonanztomographie.

    Weitere Informationen zu SmartPath to dStream

    * Bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis im Vergleich zu Achieva als nicht digitales/dStream System

    Ein Upgrade auf ein dStream System durchführen zu
    können, ohne den Tunnel herauszuziehen, ist eine großartige Sache. Damit ist Philips ganz klar eine Klasse für sich.“

    Prof. C. Truwit, MD, PhD, Leiter der Radiologie

    Hennepin County Medical Center, Minneapolis, Minnesota, USA

    Verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihres Systems

     

    SmartPath to dStream verlängert vor allem die Nutzungsdauer Ihres Systems. Sie bekommen ein neuwertiges System, das aber wesentlich weniger als eine Neuanschaffung kostet. Sie brauchen dafür keinen neuen MR-Raum einzurichten. Der Magnet kann während des Umbaus im Untersuchungsraum verbleiben.

    Mrt image

    Durch dieses kostengünstige Upgrade auf ein MR-System nach dem Stand der Technik erhalten Sie weitere 10 Jahre Support, ohne ein neues System kaufen zu müssen.

    So einfach digitalisiert unsere Lösung Ihr System

     

    Sehen Sie sich an, wie einfach und unkompliziert Ihr derzeitiges Philips MR-System auf die neue digitale dStream Breitband-Architektur umgestellt werden kann.

    dStream

    Eine SmartPath MR Umrüstung ist für folgende Systeme verfügbar:

    Achieva 3.0T TX System​

    Achieva 3.0T TX System

    Achieva 3.0T System

    Achieva 3.0T System

    Achieva XR System

    Achieva XR System

    Achieva 1.5T System

    Achieva 1.5T System

    Intera 1.5T (ACS-NT) System​

    Intera 1.5T (ACS-NT) System

    Für alle Anforderungen die richtigen klinischen Anwendungen

     

    Unsere Softwarelösungen bieten Ihnen eine große Auswahl an klinischen Anwendungen. Finden Sie über die Auswahlfunktion die zu Ihren Anforderungen passenden klinischen Anwendungen.

    software selector
    Auswahlfunktion für klinische Anwendungen
    In Bore Experience image

    Eine entspannte Untersuchungssituation

     

    Machen Sie MR-Untersuchungen mit In-Bore Experience zu einer positiven Erfahrung. Visuelle und akustische Eindrücke beruhigen Patienten, die mit dem Kopf voran im Tunnel liegen. Um die gewünschten Untersuchungsresultate zu erhalten, können die Patienten durch Anweisungen über die Kopfhörer so geführt werden, dass sie sich entspannen und ruhig liegen bleiben.

    Weiterlesen

    Clinical Case Maps

    Bodymap image

    Überzeugen Sie sich hier von der Leistung von dStream,

    der digitalen Philips MR-Breitband-Architektur, mit der Sie erstklassige digitale MR-Bilder in gleichbleibend hoher Qualität erhalten.

     

    Die interaktive Karte mit klinischen Fallberichten zu dStream zeigt Ihnen reale klinische Fallberichte von dStream Anwendern, die verdeutlichen, wie dStream die Magnetresonanztomographie mit digitaler Signalreinheit und Geschwindigkeit revolutioniert. Sie können die Anzeige nach klinischem Bereich, Feldstärke oder nach Ihren Bildgebungsanforderungen filtern.

     

    Die Karte mit klinischen Fallberichten zu dStream veranschaulicht in beeindruckender Weise die Leistungsfähigkeit von dStream. Sehen Sie selbst – Sie werden staunen.

    Erfahren Sie mehr

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