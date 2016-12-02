Überzeugen Sie sich hier von der Leistung von dStream, der digitalen Philips MR-Breitband-Architektur, mit der Sie erstklassige digitale MR-Bilder in gleichbleibend hoher Qualität erhalten. Die interaktive Karte mit klinischen Fallberichten zu dStream zeigt Ihnen reale klinische Fallberichte von dStream Anwendern, die verdeutlichen, wie dStream die Magnetresonanztomographie mit digitaler Signalreinheit und Geschwindigkeit revolutioniert. Sie können die Anzeige nach klinischem Bereich, Feldstärke oder nach Ihren Bildgebungsanforderungen filtern. Die Karte mit klinischen Fallberichten zu dStream veranschaulicht in beeindruckender Weise die Leistungsfähigkeit von dStream. Sehen Sie selbst – Sie werden staunen.