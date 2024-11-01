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Consultez plus de 100 cas cliniques IRM réalisés par vos confrères à travers le monde
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Étant donné la grande diversité de patients et d’indications cliniques, vous avez besoin d’un système IRM alliant rapidité et pureté numérique pour de nombreux cas cliniques. Grâce à nos solutions d’imagerie par résonance magnétique, relevez les défis d’aujourd’hui en matière de santé.
Systèmes d’imagerie
Grâce aux systèmes IRM innovants, Philips Healthcare offre une efficacité optimale, un meilleur confort pour les patients et des résultats diagnostiques fiables.
Systèmes de traitement
La résonance magnétique s’impose en particulier comme une option de premier ordre dans l’imagerie afin de répondre aux exigences de l’oncologie.
SmartPath to dStream & Mises à niveau
Grâce à SmartPath to dStream, Philips Healthcare permet un accès rapide aux dernières mises à jour, mises à niveau et aux nouveaux développements des soins patients
Cas cliniques de presque toutes les anatomies Consultez plus de 100 cas cliniques réalisés par vos confrères à travers le monde et découvrez comment la technologie numérique IRM de Philips comble vos besoins en imagerie.
Cas cliniques de presque toutes les anatomies
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FieldStrength propose des reportages et des articles réguliers sur l’imagerie par résonance magnétique. Cette ressource permet aux utilisateurs des systèmes IRM Philips de partager les solutions liées à leurs défis quotidiens concernant la pratique clinique IRM.
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Visitez notre communauté en ligne NetForum pour partager vos expériences cliniques, optimiser vos résultats et apprendre de vos pairs qui exercent dans le monde entier.
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IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions performantes de tomodensitométrie, d’imagerie par résonance magnétique, d’imagerie moléculaire et d’échographie grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités et accessibles quel que soit votre emplacement.
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Des solutions de financement innovantes adaptées au personnel de santé
Des solutions de financement innovantes adaptées au personnel de santé
* En attente d’autorisation 510(k), non commercialisé aux États-Unis. Disponibilité initiale sur les systèmes 1.5T.
* Disponibilité initiale sur les systèmes 1.5T.
* À utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation.
Les scanners IRM Ingenia1.5 T, Ingenia1,5T S et Ingenia3T sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces scanners IRM sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Les scanners IRM Ingenia1.5 T, Ingenia1,5T S et Ingenia3T
sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués
avec ces scanners IRM sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation,
le marquage CE.
Le système Philips IntelliSpace Portal 9 et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme
notifié TUV Rheinland LGA Products (0197). Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines
situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Avril 2017
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