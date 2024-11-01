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Cartographie anatomique IRM
Cas cliniques de presque toutes les anatomies
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Imagerie par résonance magnétique

Étant donné la grande diversité de patients et d’indications cliniques, vous avez besoin d’un système IRM alliant rapidité et pureté numérique pour de nombreux cas cliniques. Grâce à nos solutions d’imagerie par résonance magnétique, relevez les défis d’aujourd’hui en matière de santé.

  • Systèmes d’imagerie

    Grâce aux systèmes IRM innovants, Philips Healthcare offre une efficacité optimale, un meilleur confort pour les patients et des résultats diagnostiques fiables.

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  • Systèmes de traitement

    La résonance magnétique s’impose en particulier comme une option de premier ordre dans l’imagerie afin de répondre aux exigences de l’oncologie.

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  • Sélecteur d’applications cliniques

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  • Sélecteur d’antenne

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  • ScanWise Implant

    En savoir plus sur ScanWise Implant | Philips Healthcare

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  • MRI in-bore experience

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  • SmartPath to dStream & Mises à niveau

    Grâce à SmartPath to dStream, Philips Healthcare permet un accès rapide aux dernières mises à jour, mises à niveau et aux nouveaux développements des soins patients

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FieldStrength

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FieldStrength propose des reportages et des articles réguliers sur l’imagerie par résonance magnétique. Cette ressource permet aux utilisateurs des systèmes IRM Philips de partager les solutions liées à leurs défis quotidiens concernant la pratique clinique IRM.

 

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Communauté en ligne NetForum

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IntelliSpace Portal

 

IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions performantes de tomodensitométrie, d’imagerie par résonance magnétique, d’imagerie moléculaire et d’échographie grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités et accessibles quel que soit votre emplacement.

 

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Solutions de financement

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Des solutions de financement innovantes adaptées au personnel de santé

 

Philips Medical Capital

* En attente d’autorisation 510(k), non commercialisé aux États-Unis. Disponibilité initiale sur les systèmes 1.5T.
* Disponibilité initiale sur les systèmes 1.5T.
* À utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation.

Les scanners IRM Ingenia1.5 T, Ingenia1,5T S et Ingenia3T

sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués

avec ces scanners IRM sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation,

le marquage CE.

Le système Philips IntelliSpace Portal 9 et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme
notifié TUV Rheinland LGA Products (0197). Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines
situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Avril 2017

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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