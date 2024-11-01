Les scanners IRM Ingenia1.5 T, Ingenia1,5T S et Ingenia3T sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces scanners IRM sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.