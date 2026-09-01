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Conçu pour le long terme.
Pour Philips, l'innovation passe par la création de produits de qualité qui vous accompagnent pendant longtemps, puis par le recyclage de ceux-ci. Depuis plusieurs années, nous sommes motivés par cette perception et cela ne fait que commencer.
avec des retouches mensuelles régulières.