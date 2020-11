Notre offre de produits de réconfort vous aide à apaiser votre bébé, même les jours les plus difficiles. Conçue en mettant à profit notre connaissance approfondie de la manière dont les bébés tètent et s'apaisent, elle vous permet d'aider votre bébé à se consoler, pour lui redonner le sourire.





ultra soft : Notre collerette très douce et souple épouse les contours du visage de votre bébé et réduit les marques et irritations sur sa peau. Utilisez l'étui pour stériliser les sucettes au micro-ondes et les transporter dans des conditions parfaitement hygiéniques.

ultra air : Dotée de 4 aérations extra-larges, la collerette légère est conçue pour laisser passer le plus d'air possible, afin de garder la peau sensible de votre bébé sèche tout en le réconfortant. Utilisez l'étui pour stériliser les sucettes au micro-ondes et les transporter dans des conditions parfaitement hygiéniques.

nuit ultra air : Une sucette facile à retrouver la nuit et qui laisse la peau respirer. La sucette nuit ultra air est dotée d'aérations extra-larges pour garder les peaux sensibles douces et sèches, ainsi que d'une pastille phosphorescente permettant de la repérer une fois la lumière éteinte. Utilisez l'étui pour stériliser les sucettes au micro-ondes et les transporter dans des conditions parfaitement hygiéniques.

ultra air 18 mois et + : Une sucette légère conçue avec une téterelle ultra-ferme qui respecte les dents et les gencives de votre bébé tout en l'apaisant. Utilisez l'étui pour stériliser les sucettes au micro-ondes et les transporter dans des conditions parfaitement hygiéniques.

Classique: Sucette polyvalente pour réconforter votre bébé au quotidien. Grâce à sa conception qui brille dans la nuit, il est toujours facile de trouver la sucette Classic pendant la nuit.

Soothie : Est notre sucette fabriquée d'une pièce en silicone de qualité médicale. Une ouverture pour les doigts située à l'avant de la sucette vous permet d'offrir en même temps du réconfort à votre enfant.