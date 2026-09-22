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Moniteur WQHD avec Thunderbolt™ 4
Découvrez comment les moniteurs Philips réduisent la consommation d’énergie et optimisent l’utilisation des matériaux grâce à des technologies telles que PowerSensor et LightSensor, ainsi qu’à une efficacité ...
Découvrez les moniteurs avec station d'accueil USB-C Philips, pour un espace de travail numérique pratique et bien rangé. Dites adieu aux chargeurs et aux cordons d'alimentation !
L’innovation à chaque pixel
Qu’est-ce qui distingue les moniteurs Philips ?
Les moniteurs Philips offrent des images éclatantes, des fonctionnalités intelligentes et un design élégant — idéals pour le travail comme pour la maison. Profitez de performances élevées, d’une utilisation intuitive et d’une qualité d’image d’une grande netteté au quotidien.
Les moniteurs Philips répondent aux besoins des professionnels polyvalents et dynamiques d'aujourd'hui, grâce à une large gamme de solutions innovantes conçues pour optimiser la productivité, offrir des images réalistes, améliorer le bien-être et protéger l'environnement.
La gamme de moniteurs Philips pour un usage domestique offre aux utilisateurs un choix riche et varié d’écrans, inspiré par les modes de vie dynamiques et diversifiés d’aujourd’hui.
Evnia se distingue par son esprit visionnaire et inventif. Son approche pionnière et inclusive vise à instaurer une ambiance moderne dans l’univers du gaming, tout en s’appuyant sur l’expertise et l’héritage de la marque Philips.
Optimisés pour les PME. Conçus pour favoriser votre réussite. Chez Philips Monitors, nous comprenons les besoins spécifiques des PME.
TCO Certified Edge
Choisissez les moniteurs Philips certifiés TCO pour leur innovation, leurs performances et leur durabilité. Conçus pour celles et ceux qui accordent de l’importance à la qualité et à un impact environnemental réduit.
Le moniteur Philips avec vidéoconférence intégrée offre une solution tout-en-un fluide pour vos appels vidéo. Grâce à sa webcam, son microphone et ses haut-parleurs intégrés, vous bénéficiez d’une expérience audiovisuelle complète.
Profitez de la simplicité d’une connexion par câble unique avec les moniteurs Philips USB-C avec station d’accueil, pour une installation simplifiée et une productivité accrue. Un seul câble suffit pour prolonger l’autonomie de votre ordinateur portable, sans adaptateur secteur supplémentaire.
Découvrez des couleurs éclatantes et fidèles à la réalité, des noirs parfaits et des mouvements d’une fluidité remarquable avec les moniteurs Philips OLED et QD-OLED, conçus pour offrir une qualité d’image exceptionnelle et une expérience visuelle immersive.
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