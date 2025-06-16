Connectez-vous en toute sécurité : webcam rétractable équipée de Windows Hello

La webcam sécurisée et innovante de Philips sort lorsque vous en avez besoin, puis réintègre le moniteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Elle est équipée de capteurs avancés permettant l'utilisation de la reconnaissance faciale Windows Hello, pour une connexion aux appareils Windows en moins de 2 secondes, ce qui est 3 fois plus rapide qu'un mot de passe.