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    Moniteurs Philips

    Vidéoconférence

    Le moniteur de visioconférence Philips propose une solution tout-en-un pour les appels vidéo, avec webcam, microphone et haut-parleurs intégrés. Équipé d’un port USB-C pour le docking, il permet de gagner de l’espace, de réduire la consommation d’énergie et les coûts, tout en offrant une installation simple et efficace, idéale pour les espaces de travail compacts.

    Sécurité et confort

    Sécurité et confort

    Évitez le « camfecting » ou piratage de webcam grâce à une webcam rétractable intégrée

    Praticité

    Praticité

    Évitez les indiscrétions entre deux utilisations. Gestion facile à la simple pression d'un bouton.

    Connectez-vous en toute sécurité : webcam rétractable équipée de Windows Hello

    Connectez-vous en toute sécurité : webcam rétractable équipée de Windows Hello

    La webcam sécurisée et innovante de Philips sort lorsque vous en avez besoin, puis réintègre le moniteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Elle est équipée de capteurs avancés permettant l'utilisation de la reconnaissance faciale Windows Hello, pour une connexion aux appareils Windows en moins de 2 secondes, ce qui est 3 fois plus rapide qu'un mot de passe.

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