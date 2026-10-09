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Enceinte domestique sans fil Fidelio FA3
Faites la fête, où que vous alliez.
Son puissant. Basses épiques.
Solution parfaite
Enceinte domestique sans fil Fidelio FA3 et platine Bluetooth® FT1
Conçu pour le son stéréo
Nos enceintes Bluetooth® sans fil actives FA3 offrent un son stéréo chaleureux et détaillé. Idéales pour le streaming, elles se connectent également à des sources filaires. Que vous écoutiez de la musique ou regardiez des films, préparez-vous à une immersion totale.
Les enceintes Wi-Fi se connectent à vos appareils via votre réseau domestique. Elles vous offrent une qualité audio incomparable, ce qui les rend idéales avec votre téléviseur Ambilight. Les enceintes Bluetooth® s'appairent directement avec les appareils, pour une portabilité maximale.
Profitez de vos soirées en plein air avec cette enceinte résistante aux éclaboussures offrant jusqu'à 20 heures d'autonomie sur une seule charge. Des lumières LED créent une ambiance, la technologie Bass+ délivre des basses profondes quel que soit le volume, et vous pouvez même connecter d'autres enceintes.
Philips - Enceinte sans fil S5000E
Envie d'un son assez puissant pour danser ? Avec sa conception robuste, ses basses profondes et ses lumières colorées, cette enceinte portable est idéale pour mettre l'ambiance. Plage, camping ou paddle… la fête vous suit partout !
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