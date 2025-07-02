Termes recherchés

    Century

    Century

    Un son au style rétro, conçu pour aujourd'hui.

    Le Tina — Platine rétro moderne

    Un classique revisité.

    TAV9000D/10

    Inspirée de l'emblématique Philips Philetta. Un son puissant et précis, associé à la diffusion Bluetooth® et au contrôle par application.

    Gamme rétro

    Rétro et contemporain à la fois.

    Inspirée des icônes du passé, la gamme rétro allie style à l'ancienne et modernité : batterie ultra-longue durée, Bluetooth® et microphones avec IA qui éliminent les bruits de vent. C'est totalement rétro. Et résolument contemporain.

    Qu'est-ce que Century ?

    Qu'est-ce que Century ?

    Une collection en trois parties célébrant les 100 ans de son Philips, inaugurée cette année par une gamme rétro moderne.

    Il y a 100 ans, Philips faisait ses premiers pas dans l'univers de l'audio.

    100 ans d'innovation

    Il y a 100 ans, en 1927, Philips faisait ses premiers pas dans l'univers de l'audio avec sa toute première radio. C'est un siècle entier d'innovation qui a suivi, avec la cassette, la boombox, le CD et cette année, Century.

    Première pièce de la collection rétro Century.

    La suite arrive

    La gamme rétro de cette année est la première des trois sorties Century, chacune rendant hommage à une facette de notre héritage. Restez à l'écoute, la suite arrive bientôt.

