Avec le Somneo connecté et l'application SleepMapper, vous pouvez définir plusieurs alarmes, choisir vos thèmes de réveil, sélectionner l'intensité de la lumière et contrôler vos sons et vos radios. L'application indique également vos données environnementales et peut suivre le temps que vous avez passé au lit. La connexion à votre appareil iOS ou Android vous permet de contrôler entièrement votre expérience.