Philips propose une gamme complète de produits d'éclairage automobile, des éclairages avant halogènes et xénon à une large gamme de solutions d'intérieur et d'extérieur : feux stop, clignotants, feux de recul, éclairages arrière, feux de position, feux de détresse, éclairages de coffre, éclairages de boîte à gants et éclairages au sol.



Les éclairages automobiles doivent éclairer la route d'une manière aussi sûre et lumineuse que possible. Il est donc important de choisir des lampes adaptées à son véhicule. Grâce à notre outil de sélection de lampes pour véhicule, il vous suffit de sélectionner votre type de véhicule, la marque, le modèle et la série, puis la technologie d'éclairage que vous recherchez. Cet outil vous indique les solutions de montée en gamme Philips disponibles pour l'utilisation que vous souhaitez en faire.