LED CANbus

Les puces LED Lumileds sont parmi les plus performantes et les plus durables actuellement sur le marché. Elles sont en outre parmi les plus petites disponibles : 16 x 20 mm au lieu de 35 x 35 mm en général ou même 50 x 50 mm, format qui a longtemps été la norme du secteur automobile. De par leur taille, elles correspondent presque parfaitement à la forme et au positionnement du filament de la lampe halogène qu'elles remplacent. Veuillez noter que pour les modèles Ultinon Pro9000 et Ultinon Pro5000, nous utilisons des puces LED de fabricants d'équipement d'origine de qualité automobile, utilisées par les principaux constructeurs automobiles dans le monde, ainsi qu'exclusivement par Lumileds sur le marché des pièces de rechange automobiles.