Pour garantir les performances des LED-HL [~H7]

Certains modèles de voitures présentent des difficultés spécifiques concernant les montées en gamme LED. Les adaptateurs exclusifs Philips CANbus assurent un fonctionnement électrique irréprochable. Ils permettent de résoudre les éventuels problèmes de messages d'erreur sur votre tableau de bord ou de scintillement des LED.