ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Inscrivez-vous dès maintenant

Accès anticipé à nos soldes Black Friday

07

j

Jours

09

h

Heures

:

21

min

Minutes

:

18

s

Secondes

Hommes préparant à manger

Robots cuiseurs-mixeurs et vaisselle

Découvrez ensemble la diversification alimentaire avec des repas simples et sains

Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

4 en 1

Créez de nombreux repas nutritifs pour bébé

Robot cuiseur-vapeur-mixeur 4 en 1 Premium
Robot cuiseur-vapeur-mixeur 4 en 1 Premium
Cuisez à la vapeur, mixez, réchauffez et décongelez
Afficher plus

C'est le moment de découvrir de nouvelles saveurs saines ? Une tâche à la portée de t...

Une cuisson à la vapeur saine

Grâce à notre technologie unique, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits, la texture et les liquides de cuisson sont conservés pour le mixage.

Une cuisson à la vapeur saine
Un bol tout-en-un pratique et facile à utiliser

Un bol tout-en-un pratique et facile à utiliser

Une fois les ingrédients cuits à la vapeur, il vous suffit de soulever le bol, de le retourner et de le verrouiller pour mixer à la consistance souhaitée.

Des repas fait maison en toute simplicité

Une solution si rapide et facile qu'elle permet à tous les membres de la famille comme aux assistantes maternelles de préparer des repas de diversification alimentaire nutritifs, le tout dans un seul bol. Servez immédiatement le repas, gardez-le pour plus tard ou congelez-le dans le récipient inclus.

Des repas fait maison en toute simplicité
Des recettes originales pour chaque étape de la diversification alimentaire

Des recettes originales pour chaque étape de la diversification alimentaire

La diversification alimentaire devient une expérience partagée. Informez-vous et trouvez de l'inspiration avec nos idées de recettes et de repas. Elles sont un excellent moyen d'offrir à votre bébé un bon départ dans la vie en lui donnant de bonnes habitudes alimentaires.

Encore plus pour vous et votre bébé

Service clients et assistance

Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Page d'accueil de l'assistance

Découvrez toutes les rubriques d'assistance et bien plus encore

Recherchez votre produit

Effectuez une recherche par numéro de modèle et trouvez des informations spécifiques au produit

Découvrez les pièces de rechange et accessoires

Trouvez les pièces de rechange et accessoires pour votre produit

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 