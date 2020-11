Robots cuiseurs-mixeurs et vaisselle

Voici une bonne manière d'adopter la cuisson vapeur pour réussir la diversification alimentaire de votre enfant. Nos robots cuiseurs-mixeurs pour bébés vous permettent de préparer des repas pour bébés savoureux et nutritifs facilement et sans problèmes : cuisez, mixez et servez. Vous ne savez pas quoi cuisiner ? Nous fournissons également des recettes inspirantes pour aider votre enfant à prendre de bonnes habitudes alimentaires. Êtes-vous prête à découvrir votre petit gourmet en bonne santé ?

1 Selon une enquête de satisfaction en ligne GemSeek menée en décembre 2015 auprès de plus de 9 000 utilisatrices de produits et marques de puériculture.