Philips Avent

Guide des parents

Plus de moments à savourer. Dès le premier instant magique où vous accueillez votre enfant, sans oublier son premier sourire et ses premiers pas, être parent est une expérience extraordinaire. Mais vous rencontrerez aussi des moments plus compliqués et difficiles à appréhender. C'est là que nous entrons en jeu. Nous collaborons avec des professionnels du secteur de la santé et approfondissons continuellement notre connaissance des interactions entre mamans et bébés depuis plusieurs dizaines d'années, afin de proposer des produits adaptés à chaque trajectoire parentale. Tous les jours, nous aidons des millions de parents à offrir à leurs bébés une nutrition optimale, calmer leurs larmes, encourager leurs sourires, et faire en sorte qu'ils soient heureux et en bonne santé. Relevez chaque défi, profitez de chaque instant.