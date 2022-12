Comment préparer du lait maternel réfrigéré ou congelé ?

Le lait maternel doit être servi à votre bébé à une température comprise entre celle du corps et celle de la pièce, même si certains bébés l'apprécient également un peu froid. Pour réchauffer du lait maternel conservé au réfrigérateur ou au congélateur, le moyen le plus simple et le plus sûr est d'utiliser un chauffe-biberon rapide. L'utilisation des fours à micro-ondes est déconseillée car ils ont tendance à ne pas chauffer le lait de façon homogène, créant des zones plus chaudes qui pourraient brûler la bouche de votre tout-petit. Un chauffe-biberon vous permettra de préserver la qualité du lait en réchauffant le lait uniformément. Si vous n'avez pas accès à un chauffe-biberon, vous pouvez réchauffer le lait en le plaçant dans un récipient rempli d'eau chaude. Faites attention à bien tester la température du biberon sur votre peau avant de donner la tétée à votre bébé. Il est également conseillé d’utiliser un biberon avec une tétine douce comme le biberon Natural pour une tétée naturelle et confortable. Le lait congelé peut lui aussi être réchauffé dans un chauffe-biberon. Vous pouvez aussi le placer au réfrigérateur, sous l'eau du robinet ou dans un récipient rempli d'eau chaude pour le décongeler. Ne le recongelez cependant pas une fois décongelé ! Vous souhaitez en savoir plus sur nos chauffe-biberons et nos stérilisateurs ? Cliquez ici pour découvrir la gamme complète. Bon biberon !