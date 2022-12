Comment stimuler la lactation ?

Les signes qu’il faut produire plus de lait maternel



C’est naturel pour les mamans de s’inquiéter de leur production de lait maternel, en particulier parce qu’il est difficile de mesurer exactement combien de lait vous produisez. Cela peut conduire certaines mamans à chercher comment augmenter le lait maternel sans être sûres que c’est absolument nécessaire. Rassurez-vous : si votre bébé montre les signes suivants, il est probablement suffisamment nourri et vous n’avez pas besoin de produire plus de lait maternel : 1 Votre bébé a l’air heureux. Votre tout-petit semble content et satisfait après la tétée et lâche le sein de lui-même.

Votre bébé prend du poids. Votre nouveau-né atteint son poids prévu de manière progressive, en prenant environ 155 à 240 grammes par semaine jusqu'à 4 mois.

Votre bébé avale sans problème. Votre enfant passe par des périodes où il avale le lait à grosses gorgées pendant l'allaitement. Lors de ces moments, il va sucer le téton moins fort et remplir sa bouche avec de plus grandes quantités de lait maternel.

Votre bébé est alerte. Si votre tout-petit est actif et alerte lorsqu'il est éveillé et qu'il semble passer les différents stades de développement sans problème, vous n'avez sans doute pas besoin de vous demander comment avoir plus de lait maternel. Si vous reconnaissez ces signes, votre enfant reçoit probablement suffisamment de lait. Si vous pensez que vous avez besoin d'apprendre comment produire plus de lait maternel, pas d'inquiétude ! Il existe plusieurs techniques simples pour vous aider à augmenter la lactation.