5 problèmes d’allaitement et comment les résoudre

1. « Mon bébé refuse le sein »

La tétée peut prendre un peu de temps mais ne soyez pas trop exigeante avec vous-même : ensemble, vous allez y arriver ! Un bébé qui refuse le sein est l’un des problèmes les plus courants et c’est parfois ce qui rend l’allaitement douloureux. Plusieurs complications peuvent survenir si votre bébé refuse l’allaitement maternel. Les conseils de votre médecin seront d’une aide précieuse si vous et votre bébé n’arrivez pas à trouver la bonne méthode pour les tétées. N’ayez pas peur de demander de l’aide ! Les signes suivants peuvent indiquer que votre bébé ne tète pas correctement : Vos mamelons sont douloureux pendant l’allaitement

Votre bébé ne prend que le mamelon

Les lèvres de votre bébé restent collées au sein

Votre bébé émet des bruits de succion et de claquements

Votre bébé est frustré après chaque tentative de tétée

Au fil du temps, votre production de lait baisse même si vous le nourrissez souvent

Votre bébé perd du poids

Rassurez-vous, ces quelques astuces d’allaitement peuvent aider votre bébé à boire correctement au sein :

Créez un environnement apaisant. La clé est de rester calme et détendue pour allaiter confortablement. Notre conseil pour un allaitement réussi ? Allongez-vous sur votre lit avec des coussins ou installez-vous dans un fauteuil confortable.





Câlinez votre bébé peau à peau. Placez votre nourrisson entre vos seins sur votre poitrine nue pour créer un contact peau à peau.





Ne forcez pas la tétée. Laissez votre bébé prendre l'initiative durant les sessions d'allaitement. Ce conseil ne vous empêche pas de guider et encourager votre bébé à prendre le sein, mais faites-lui confiance et n'essayez surtout pas de le forcer.





Trouvez une position confortable. Parfois, l'astuce pour un allaitement réussi est de trouver les positions qui fonctionnent et celles qui n'ont aucun succès. Explorez les différentes positions d'allaitement possibles pour aider votre nouveau-né à prendre le sein. Utilisez une bonne méthode pour la tétée. Commencez par frôler le nez de votre bébé avec votre mamelon pour stimuler ses sens. Cela aidera votre enfant à ouvrir grand la bouche, ce qui lui permettra de téter sur une plus grande partie de votre mamelon.