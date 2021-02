Systèmes compacts mais puissants



Vous recherchez un système stéréo compact et intégré capable de lire toute votre musique ? Grâce à notre gamme de microchaînes Hi-Fi, vous pouvez écouter des stations de radio en ligne. Écoutez des stations DAB+ ou FM. Connectez-vous à Spotify et lisez des CD. Profitez d'un son plus riche et plus puissant, quelle que soit la source.