Termes recherchés

FR
DE
0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Un classique Un classique Un classique

      Radio portable FM/AM

      TAR2509/10

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Un classique

      Vous aimez la radio ? De la cuisine au garage en passant par le jardin, cette radio analogique FM/AM portable vous permettra d'écouter vos stations préférées. Elle diffuse un excellent son, fonctionne sur secteur ou sur batterie, et dispose d'un voyant LED pratique pour savoir quand elle est parfaitement réglée.

      Voir tous les avantages

      Radio portable FM/AM

      Produits similaires

      Afficher tous les Radio et radio-réveil

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Radio portable FM/AM
      - {discount-value}

      Radio portable FM/AM

      total

      recurring payment

      Un classique

      • FM/AM
      • Tuner analogique
      • Alimentation secteur ou piles
      Design classique, réception claire, réglage facile

      Design classique, réception claire, réglage facile

      Le tuner analogique de cette radio FM/AM portable vous permet de trouver facilement les stations que vous aimez. Tournez simplement la molette du tuner sur le côté de la radio et la grande fenêtre claire affichera la fréquence sélectionnée. Une LED s'allume lorsque le signal est fort.

      Permet de basculer entre les modes Actualités et Musique. Réglage de la tonalité.

      Permet de basculer entre les modes Actualités et Musique. Réglage de la tonalité.

      Profitez au maximum de votre musique avec le mode Musique. Passez en mode Actualités lorsque vous écoutez les informations, votre feuilleton préféré ou un débat. Quels que soient vos goûts, le haut-parleur de 3,5 pouces garantit un son limpide.

      Commandes simples. Grand sélecteur de volume.

      Commandes simples. Grand sélecteur de volume.

      Vous n'aurez jamais besoin de chercher la commande de volume sur cette radio ! En plus du grand cadran de volume, la radio est dotée de commutateurs sur le dessus pour passer des signaux FM/AM aux modes audio. Vous trouverez également un port pour écouteurs pour une écoute privée.

      Placement libre

      Cette radio vous accompagne où bon vous semble. Branchez-la sur une prise secteur ou insérez deux piles D pour l'écouter à l'extérieur. Elle est idéale pour prendre un verre sur le balcon, ou pour un pique-nique dans le jardin.

      Spécificités Techniques

      • Niveau sonore

        Puissance de sortie (RMS)
        300 mW
        Système audio
        Mono
        Accentuation du son
        réglage de la tonalité
        Réglage du volume
        rotatif (analogique)

      • Enceintes

        Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande
        3,5"
        Nombre de haut-parleurs à large bande
        1

      • Connectivité

        Bluetooth®
        Non
        Sortie audio/vidéo
        Casque (3,5 mm)
        Entrée audio
        Non

      • Tuner/réception/transmission

        Bandes du tuner
        • FM
        • AM
        RDS
        Non

      • Alimentation

        Type de batterie
        D (LR20)
        Tension de la pile
        1.5  volt
        Alimentation
        • 220-240 V
        • 50/60 Hz
        Nombre de piles
        2

      • Dimensions du produit emballé

        Hauteur
        19.3  cm
        Type d'emballage
        Boîte
        Type d'installation en rayon
        Disposition
        Largeur
        29  cm
        Profondeur
        9.3  cm
        Nombre de produits inclus
        1
        Poids brut
        1.1  kg
        Poids net
        0.885  kg
        Poids à vide
        0.215  kg

      • Dimensions du produit

        Hauteur
        14.95  cm
        Largeur
        21  cm
        Profondeur
        6.63  cm
        Poids
        0.668  kg

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Cordon d'alimentation secteur
        • Guide de démarrage rapide
        • Certificat de garantie

      • Alarme

        Nombre d'alarmes
        Non
        Fonction de répétition de l'alarme (snooze)
        Non

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Câble d'alimentation
      • Guide de démarrage rapide
      • Certificat de garantie
      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.