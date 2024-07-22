Klassisches Design, klarer Empfang, einfache Sendersuche

Mit der analogen Sendersuche finden Sie auf diesem tragbaren UKW/AM-Radio ganz einfach die Sender, die Sie lieben. Drehen Sie einfach das Einstellrad an der Seite des Radios und das große, transparente Fenster zeigt an, welche Frequenz Sie eingestellt haben. Eine LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Signal stark ist.