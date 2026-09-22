Docking-Lösungen

Erleben Sie den Komfort einer einzigen Kabelverbindung: Philips USB-C-Docking-Monitore vereinfachen Ihren Arbeitsplatz und unterstützen Sie dabei, produktiver zu arbeiten. Mit nur einem Kabel können Sie die Akkulaufzeit Ihres Laptops verlängern – ganz ohne zusätzliche Netzteile.