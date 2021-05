Wenn es um das Wohlergehen des eigenen Kindes geht, möchten Eltern keine Kompromisse eingehen. Gerade bei der Nahrung des Babys ist es deshalb umso wichtiger, auf dessen schonende Zubereitung zu achten. Dank der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Philips Avent Flaschenwärmern wird die Zubereitung der Mahlzeiten unkompliziert und komfortabel.

Die wohl wichtigste Funktion eines Flaschenwärmers ist natürlich das Erwärmen von Babyfläschchen. Es gibt überdies noch andere bekannte Methoden, wie das Erwärmen im Wasserbad oder in der Mikrowelle. Sind diese genauso geeignet? Das Erwärmen auf dem Herd ist wesentlich zeitaufwendiger und umständlicher: Während das Fläschchen in einem Moment noch zu kalt ist, ist es im nächsten Moment bereits zu heiss für den sensiblen Mund Ihres Babys. Deshalb geniesst der Flaschenwärmer hier einen absoluten Komfort-Vorsprung. Die Mikrowelle hingegen sollte zum Babyflaschen erwärmen überhaupt nicht genutzt werden. Hierbei können sogenannte „Hot-Spots“, in der Milch entstehen, durch die sich Ihr Baby leicht verbrühen kann.

Beim zu schnellen Erhitzen in der Mikrowelle oder auf dem Herd können wichtige Nährstoffe verloren gehen, die Ihr Kind für eine gesunde Entwicklung benötigt. Mit einem Philips Avent Flaschenwärmer bringen Sie die Flaschen mittels eines schonenden Aufwärmprozesses in kurzer Zeit auf die optimale Trinktemperatur für Ihr Kind. Ganz ohne Hot-Spots und stetes Temperaturmessen. Die behutsame Temperaturerhöhung des Flaschenwärmers sorgt für den Erhalt aller wichtigen Vitamine, sodass Sie sich darüber keine Gedanken zu machen brauchen.