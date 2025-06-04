Das Füttern per Flasche mit richtiger Geschwindigkeit sorgt für Komfort

Die Philips Avent Technologie für Babyfläschchen bietet ein komfortables Fütterungserlebnis mit abgestimmter Geschwindigkeit, mit dem dein Baby den Milchfluss steuern kann. Der Milchfluss wird unterbrochen, wenn dein Baby pausiert, um zu schlucken und zu atmen, und sorgt so für eine angenehme Fütterung.