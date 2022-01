Die Luftreiniger von Philips sind so konzipiert, dass sie eine erstklassige Luftreinigungsleistung ihrer Klasse für alltägliche, reale Verbrauchersituationen bieten. Sie sind für den Einsatz in Innenräumen mit hoher Aktivität vorgesehen, z. B. in Küchen und Wohnzimmern zu Hause, in Schulen, in Klassenzimmern, am Arbeitsplatz, in Restaurants, in Einzelhandelsgeschäften usw. Für eine optimale Leistung muss ein Luftreiniger eine hohe Luftreinigungsrate bieten (gemessen durch CADR gemäss Industriestandards). Wir bei Philips optimieren unsere Produkte, um eine höhere CADR zu erreichen, mit dem Ziel, den Schutz gegen gefährliche kleine Partikel, Allergene und virushaltige Aerosole zu erhöhen. CADR steht für Clean Air Delivery Rate (Luftreinigungsrate) und ist eine direkte Funktion der Filtereffizienz und des Luftstroms.





Die Filtereffizienz wird als Anteil der Partikelabscheidung bei einer bestimmten Partikelgrösse gemessen. Bei Philips messen wir die Filtereffizienz bis 0,3 µm (geschätzte schwierigste Partikelgrösse) und bis 0,003 µm (kleinste messbare Partikelgrösse).

Der Luftstrom wird durch den Strom der Luft durch den Filter gemessen und wird maximiert, wenn der Widerstand des Luftstroms durch den Filter geringer ist.