Les purificateurs d'air Philips sont conçus pour offrir les meilleures performances de nettoyage de l'air de leur catégorie pour les situations quotidiennes et réelles des consommateurs. Ils sont destinés à une utilisation en intérieur avec une activité élevée, par exemple, dans la cuisine et le salon à la maison, à l'école, en classe, au travail, au restaurant, dans les magasins de détail, etc. Pour des performances optimales, un purificateur d'air doit fournir un taux élevé de purification de l'air (mesuré par le CADR selon les normes du secteur). Chez Philips, nous optimisons nos produits afin d'obtenir un CADR plus élevé dans le but d'améliorer la protection contre les petites particules dangereuses, les allergènes et les aérosols contenant des virus. Le « CADR » (Clean Air Delivery Rate ou débit d'air pur) est directement lié à l'efficacité du filtre et au débit d'air.

L'efficacité du filtre est mesurée comme la fraction de séparation des particules à une certaine taille de particules. Chez Philips, nous mesurons l'efficacité du filtre jusqu'à 0,3 µm (taille de particules la plus difficile estimée) et jusqu'à 0,003 µm (taille de particules mesurable la plus petite). Le débit d'air est mesuré par le débit d'air traversant le filtre et est optimisé lorsque la résistance au débit d'air traversant le filtre est moindre.