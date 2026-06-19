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FY3432/10
Jusqu'à 12 mois de durée de vie
Filtre les gaz et les odeurs
Le filtre Philips d'origine a été conçu avec l'appareil afin d'assurer son entière compatibilité, garantissant ainsi le bon fonctionnement continu de l'appareil.
Le filtre à charbon actif en nid d'abeille est conçu pour éliminer efficacement les gaz dangereux, notamment l'ozone et les COV (composés organiques volatils) nocifs présents dans l'air. Les travaux dans votre domicile, la cuisine ou encore d'autres activités entraînent la libération de ces gaz nocifs. Le charbon actif les absorbe efficacement afin que l'air que vous respirez reste pur et sain.
Les filtres à air Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour optimiser les performances de votre purificateur Philips, et ce jusqu'au dernier jour de leur durée de vie.
Notation globale
(1) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d'utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l'OMS sur le niveau de pollution extérieure urbaine. La durée de vie réelle dépend des environnements et des fréquences d'utilisation.
(2) Concerne uniquement certains modèles offrant la connectivité
(3) Applicable uniquement dans les pays où la boutique Philips est disponible
(4) Le matériau du filtre HEPA NanoProtect offre une résistance au débit d'air plus faible que le matériau d'un filtre HEPA H13, ce qui permet à un purificateur d'air Philips équipé du filtre NanoProtect de fournir un CADR (Clean Air Delivery Rate – débit d'air pur) plus élevé qu'avec un filtre HEPA H13 certifié de taille équivalente
(5) Dans l'air traversant le filtre ; test effectué par l'iUTA avec un aérosol de chlorure de sodium (NaCl), conformément à la norme DIN 71460-1.
(6) En fonction du filtre utilisé avec le purificateur Philips AC1711 ou 1715
(7) Test de taux de réduction microbienne réalisé par Airmid Health group Ltd dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air.
(8) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.