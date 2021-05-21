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Purificateur d'air

AC3256/10

4.5

| (230) Avis | 93% recommandent ce produit

Respirez la différence

La technologie VitaShield IPS est capable d'éliminer naturellement et efficacement les particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,02 um, ainsi que 99,97 % des allergènes courants sur le long terme. La technologie Aerasense vous rassure en affichant en temps réel la qualité de l'air intérieur.

Voir tous les avantages

avec les technologies VitaShield IPS et Aerasense

Respirez la différence

  • Taille de la pièce : jusqu'à 95 m²

  • Filtre les particules jusqu'à 0,02 um

  • Mode spécial allergènes

  • CADR* pollen : 393

Filtre NanoProtect avancé, pour une protection complète

Filtre NanoProtect avancé, pour une protection complète

Le filtre à charbon actif HEPA NanoProtect ultra-épais est conçu pour offrir d'excellentes performances purificatrices longue durée contre les particules en suspension dans l'air.

Mode spécial AL auto plus efficace pour l'élimination des allergènes

Mode spécial AL auto plus efficace pour l'élimination des allergènes

Le mode spécial allergènes est très efficace pour éliminer les allergènes aériens courants. Lorsque le purificateur détecte le moindre changement de qualité de l'air, il augmente ses performances de nettoyage pour éliminer les allergènes présents dans l'air.

Purification supérieure pour les pièces jusqu'à 95 m²

Purification supérieure pour les pièces jusqu'à 95 m²

La technologie VitaShield IPS avec son design aérodynamique et son filtre HEPA NanoProtect ultra-épais augmente l'émission d'air propre jusqu'à 393 m³/h, dans une pièce mesurant jusqu'à 95 m². Elle filtre efficacement les particules ultra-fines de seulement 0,02 um* (plus de 100 fois plus petites que les PM2.5), ainsi que 99,97 % des allergènes aériens courants, 99,9 % des bactéries et certains virus tels que le H1N1*. Elle vous garantit également une protection contre les gaz nocifs tels que le formaldéhyde, le toluène et les COV.

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4.5

sur 6

230

Avis

93%

recommandent ce produit

21/05/2021

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit respecte ses engagements

Très contente de mon achat. L'air est purifié et ça se sent. Il préfère néanmoins un environnement sec ; je le déconseiller dans les maisons humides (il se met en sécurité).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Purificateur d'air AC3256/10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Purificateur d'air AC3256/10

14/09/2020

France

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Peu bruyant luminosité filtre

Je recommande ce purificateur, je l'ai acheté car j'ai un mari qui fume beaucoup, heureusement il a une pièce où il fume avec la fenêtre ouverte et le purificateur fait son travail, la seule chose est que je dois changer les filtres un peu plus souvent que pour les allergènes. Très facile d'utilisation, il indique la qualité de l'air qui est très important et qui aide à savoir si je peux entrer dans la pièce et quand il faut changer les filtres...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Purificateur d'air AC3256/10

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11/06/2018

France

France

Excellent investissement santé

Cet appareil est très utile pour les allergiques à la pollution, je l'ai acheté pour cela. J'ai un grand T2 de 80 m2, l'appareil remplit bien son office, rapidement, silencieusement, efficacement, sans obligation de le laisser œuvrer longtemps. Je revis depuis que je l'ai, mes éternuements ont bien diminués. Très contre allergènes et particules fines dont mon appart. regorge du fait de sa proximité immédiate sur la rue encombrée. On peut vite ne plus s'en passer. Bémol : le coût d'achat du filtre essentiel, qui n'est pas à la portée de beaucoup.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Purificateur d'air AC3256/10

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Cet avis a été rédigé pour Purificateur d'air AC3256/10

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  1. CADR fumée : tests réalisés par un tiers conformément à la norme AHAM

  2. Filtration des particules de 20 nanomètres testée par l'IUTA. Selon le rapport de 2008 d'évaluation des risques microbiologiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine, de la légionellose et de l'hépatite dépassent 20 nanomètres (0,00002 mm).

  3. Filtre 99,97 % des particules : tests réalisés en 2015 par un laboratoire d'essais tiers