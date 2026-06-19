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FY3433/10
Jusqu'à 24 mois de durée de vie
Filtre 99,97 % des particules de 0,003 µm
Le filtre Philips d'origine a été conçu avec l'appareil afin d'assurer son entière compatibilité, garantissant ainsi le bon fonctionnement continu de l'appareil.
Les filtres à air Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour permettre à votre purificateur d'air Philips de fonctionner de manière optimale, et ce jusqu'au dernier jour de la durée de vie du filtre.
Les fibres à faible résistance du filtre HEPA NanoProtect optimisent la circulation de l'air. La charge électrostatique attire des particules jusqu'à une taille de 0,003 micron avec une efficacité de 99,98 %, ce qui permet de filtrer l'air plus rapidement qu'avec un filtre HEPA H13 utilisé dans des environnements médicaux. (4)
Notation globale
(1) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d'utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l'OMS sur le niveau de pollution extérieure urbaine. La durée de vie réelle dépend des environnements et des fréquences d'utilisation.
(2) Concerne uniquement certains modèles offrant la connectivité
(3) Applicable uniquement dans les pays où la boutique Philips est disponible
(4) Le matériau du filtre HEPA NanoProtect offre une résistance au débit d'air plus faible que le matériau d'un filtre HEPA H13, ce qui permet à un purificateur d'air Philips équipé du filtre NanoProtect de fournir un CADR (Clean Air Delivery Rate – débit d'air pur) plus élevé qu'avec un filtre HEPA H13 certifié de taille équivalente
(5) Dans l'air traversant le filtre ; test effectué par l'iUTA avec un aérosol de chlorure de sodium (NaCl), conformément à la norme DIN 71460-1.
(6) En fonction du filtre utilisé avec le purificateur Philips AC1711 ou 1715
(7) Test de taux de réduction microbienne réalisé par Airmid Health group Ltd dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air.
(8) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.