aha! Centre d'Allergie Suisse, centre de compétences en matière d’allergie, de peau, d’asthme et d'intolérance, propose aux personnes atteintes, mais aussi aux entreprises, centres de formation, autorités associations et d’autres milieux intéressés, des informations, des conseils et des cours de formation interdisciplinaires et réalise des campagnes de prévention et d’informations.

La Fondation aha! Centre d'Allergie Suisse s'engage pour les trois millions de personnes qui souffrent de l'allergie ou d'une intolérance.

Bien informés et conseillés, ces personnes peuvent retrouver une qualité de vie meilleure. aha! Centre d'Allergie Suisse les soutient sur ce chemin.