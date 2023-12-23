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Chauffe en 2 secondes
Affichage de la température
Basé sur l'IA pour économiser l'énergie
Connecté à l'application Air+
Profitez d'une chaleur élevée et quasi-immédiate en seulement 2 secondes, avec une puissance variable jusqu'à 2 000 W. Une solution idéale pour les pièces jusqu'à 20 m².
L'affichage de la température sur l'appareil permet un contrôle simple et rapide, afin de surveiller et d'ajuster le réglage en fonction de vos besoins. Il a été amélioré pour offrir une plus grande précision (2). Vous pouvez désactiver la luminosité de l'afficheur pour créer une atmosphère plus reposante.
Le premier appareil de chauffage électrique utilisant l'IA pour économiser de l'énergie pendant qu'il fonctionne. Notre technologie Eco AI s'adapte à la température de la pièce, analyse les habitudes d'utilisation et surveille la zone environnante pour optimiser la consommation d'énergie. Il vous suffit d'activer le mode Auto+ dans l'application Air+ pour découvrir plus des fonctionnalités et obtenir un confort personnalisé tout en réalisant jusqu'à 50 % d'économies d'énergie (1).
Récompenses
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Mysticalcracker
23/12/2023
Portugal
Acheteur vérifié
O produto è muito bom
Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Luisdiver
05/12/2023
Portugal
Acheteur vérifié
Qualidade preço
Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros
Avantages
temporizador e controlo de temperatura
Contre
dava jeito ter um comando próprio também
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
(1) Cet appareil doté du mode Auto Plus basé sur l'IA peut économiser jusqu'à 50 % de kWh par rapport au même appareil à commande manuelle, et jusqu'à 25 % de kWh par rapport à un appareil avec contrôle de la température uniquement. Les économies varient en fonction des conditions météorologiques, de l'emplacement géographique, de l'agencement de la pièce et des habitudes d'utilisation.
(2) L'appareil a été mis à jour pour refléter plus précisément la température de la pièce. Cependant, la température affichée sur l'appareil peut légèrement différer de la température ambiante, car elle indique la température autour du radiateur.
(3) Niveau sonore à la vitesse 1, conformément à la norme IEC 60704-2-2