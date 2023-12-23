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  • Chauffage performant, efficacité énergétique optimale
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Série 5000Chauffage colonne céramique intelligent

CX5120/11

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Chauffage performant, efficacité énergétique optimale
Un chauffage puissant et une température facile à contrôler. Permet une montée rapide en température de 2 secondes et une puissance réglable jusqu'à 2 000 W, technologie Eco AI pour économiser l'énergie, connectable à une application et fonctions de sécurité avancées.
Voir tous les avantages

Jusqu'à 50 % d'économies vs chauffages soufflants classiques (1)

Chauffage performant, efficacité énergétique optimale

  • Chauffe en 2 secondes

  • Affichage de la température

  • Basé sur l'IA pour économiser l'énergie

  • Connecté à l'application Air+

Un confort immédiat avec une montée en température de 2 secondes

Un confort immédiat avec une montée en température de 2 secondes

Profitez d'une chaleur élevée et quasi-immédiate en seulement 2 secondes, avec une puissance variable jusqu'à 2 000 W. Une solution idéale pour les pièces jusqu'à 20 m².

Affichage de la température pour faciliter le contrôle

Affichage de la température pour faciliter le contrôle

L'affichage de la température sur l'appareil permet un contrôle simple et rapide, afin de surveiller et d'ajuster le réglage en fonction de vos besoins. Il a été amélioré pour offrir une plus grande précision (2). Vous pouvez désactiver la luminosité de l'afficheur pour créer une atmosphère plus reposante.

Eco AI économise 50 % d'énergie max. vs chauffages soufflants (1)

Eco AI économise 50 % d'énergie max. vs chauffages soufflants (1)

Le premier appareil de chauffage électrique utilisant l'IA pour économiser de l'énergie pendant qu'il fonctionne. Notre technologie Eco AI s'adapte à la température de la pièce, analyse les habitudes d'utilisation et surveille la zone environnante pour optimiser la consommation d'énergie. Il vous suffit d'activer le mode Auto+ dans l'application Air+ pour découvrir plus des fonctionnalités et obtenir un confort personnalisé tout en réalisant jusqu'à 50 % d'économies d'énergie (1).

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

23/12/2023

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

O produto è muito bom

Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

05/12/2023

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Qualidade preço

Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros

Avantages

temporizador e controlo de temperatura

Contre

dava jeito ter um comando próprio também

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

Oui, je recommande ce produit

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  1. (1) Cet appareil doté du mode Auto Plus basé sur l'IA peut économiser jusqu'à 50 % de kWh par rapport au même appareil à commande manuelle, et jusqu'à 25 % de kWh par rapport à un appareil avec contrôle de la température uniquement. Les économies varient en fonction des conditions météorologiques, de l'emplacement géographique, de l'agencement de la pièce et des habitudes d'utilisation.

  2. (2) L'appareil a été mis à jour pour refléter plus précisément la température de la pièce. Cependant, la température affichée sur l'appareil peut légèrement différer de la température ambiante, car elle indique la température autour du radiateur.

  3. (3) Niveau sonore à la vitesse 1, conformément à la norme IEC 60704-2-2