Vous recherchez l’ensemble Home Cinema idéal ? L’expertise de Philips TV en matière de développement et un parcours jalonné d’innovations, associés à la puissance, la flexibilité et la vitesse de la technologie TPV, constituent les piliers de l’entreprise TP Vision. TP Vision commercialise des téléviseurs haut de gamme, qui séduisent à la fois par leur utilisation simple et intuitive et un design très élaboré. Mais que serait un téléviseur Philips sans la technologie Ambilight ? Ambilight diffuse sur le mur derrière le téléviseur un halo lumineux s’adaptant à la couleur du contenu de l’image pour une ambiance cinéma intense et captivante. L’effet obtenu est saisissant, car l’écran du téléviseur paraît plus grand et le contraste plus intense, permettant ainsi une plus grande immersion du téléspectateur dans l’action du film.

La technologie Ambilight peut être diffusée facilement dans toutes vos pièces en la reliant au système d’éclairage intelligent à LED Hue. Le système associe un système d’éclairage à LED lumineux et économe en énergie à une technologie intuitive. Adaptez les nuances de couleur, le contraste et la luminosité en fonction de vos activités quotidiennes, de moments exceptionnels ou de l’ambiance que vous souhaitez créer. La commande est fonctionnelle et se fait via des boutons, une application ou par commande vocale. Philips Lighting combine ses connaissances sur les effets positifs de la lumière sur l’homme avec des compétences générales sur les technologies en systèmes d’éclairage numériques innovants. Grâce au système d’éclairage à LED de Philips, vous vous sentez à l’aise dès que les lampes sont allumées. Les ampoules LED diffusent une très jolie lumière blanche et chaude et possèdent en outre une durée de vie exceptionnelle. Les ampoules LED permettent de réaliser rapidement des économies d’énergie significatives et créent une ambiance agréable. La clarté du son Philips n’est pas seulement remarquable au niveau des équipements audio, mais également dans le domaine de la téléphonie. Téléphones filaires ou sans fil : des modèles au design simple, élégant ou intemporel. Les téléphones fixes sans fil DECT de Philips proposent des modèles adaptés à tous les besoins.