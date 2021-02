Tactile

Les moniteurs tactiles Philips offrent des solutions innovantes et conviviales, adaptées à une large gamme de profils d'utilisation et de professions. Équipés d'un écran tactile capacitif projeté (P-Cap) et d'un stylet simple et intuitif, ces moniteurs interactifs peuvent prendre en charge jusqu'à 10 points tactiles et offrent une protection IP65 avancée contre les contacts, l'eau et la poussière.