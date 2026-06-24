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Duo clavier-souris sans fil

6000 series

La commodité du sans fil, un design compact
La commodité du sans fil, un design compact
Ce duo clavier-souris est pensé pour la productivité.
5000 series

5000 series

Alliez confort et productivité avec ce duo clavier-souris.

4000 series

4000 series

Travaillez sans fil et rapidement.

3000 series

3000 series

Travaillez sans avoir à gérer vos câbles : ce clavier permet une connexion sans fil 2,4 GHz.

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Quand la performance rencontre le confort

Quand la performance rencontre le confort

Les accessoires Philips sont conçus pour répondre à tous les besoins : améliorez votre productivité avec la souris sans fil SPT6607B, compacte et pratique ; profitez d’un confort durable et de performances fiables avec le clavier SPK7207B ; et plongez au cœur de l’action avec le casque TAG5106BK, offrant un son immersif pour sublimer votre expérience de jeu.

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