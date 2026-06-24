Quand la performance rencontre le confort

Les accessoires Philips sont conçus pour répondre à tous les besoins : améliorez votre productivité avec la souris sans fil SPT6607B, compacte et pratique ; profitez d’un confort durable et de performances fiables avec le clavier SPK7207B ; et plongez au cœur de l’action avec le casque TAG5106BK, offrant un son immersif pour sublimer votre expérience de jeu.