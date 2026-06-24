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Duo clavier-souris sans fil
Alliez confort et productivité avec ce duo clavier-souris.
Travaillez sans fil et rapidement.
Travaillez sans avoir à gérer vos câbles : ce clavier permet une connexion sans fil 2,4 GHz.
Quand la performance rencontre le confort
Les accessoires Philips sont conçus pour répondre à tous les besoins : améliorez votre productivité avec la souris sans fil SPT6607B, compacte et pratique ; profitez d’un confort durable et de performances fiables avec le clavier SPK7207B ; et plongez au cœur de l’action avec le casque TAG5106BK, offrant un son immersif pour sublimer votre expérience de jeu.
Trouvez le moniteur qui vous convient. Visitez notre site Web pour voir notre gamme de moniteurs Philips, y compris les modèles incurvés, ta...
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