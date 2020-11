Philips Avent s'engage à soutenir les parents et leurs bébés, afin de proposer des solutions optimales pour un développement sain des enfants. Les parents et leurs bébés peuvent compter sur nos produits et innovations en matière de services fondés sur des preuves cliniques. Nous avons pour objectif d'accompagner les parents dans le choix qu'ils ont fait pour nourrir leurs bébés.

Convaincus que le lait maternel est un aliment optimal pour les nouveau-nés, nous sommes en accord parfait avec les ambitions et les objectifs du Code de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1981). Soutenir l'allaitement maternel est au cœur de notre mission et de notre stratégie. Nous encourageons les dialogues et collaborations entrepris dans le cadre de notre engagement et de notre soutien en faveur de l'allaitement maternel.

1 Basé sur une enquête de satisfaction en ligne GemSeek menée en décembre 2019 auprès de plus de 8 000 utilisatrices de produits et marques de puériculture.

* Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018).

** Basé sur : (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israël) ; (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucasiennes, États-Unis) ; (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australie).