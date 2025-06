20 fois plus efficace sur la plaque dentaire*, doux pour les gencives

Chacun à sa propre méthode de brossage, c'est pourquoi nous avons conçu cette tête de brosse équipée de brins multi-angles pour éliminer la plaque dentaire, quelle que soit votre technique. Notre tête de brosse A3 tout-en-un nettoie parfaitement et élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire. Vos gencives sont 15 fois plus saines en six semaines. Et vous obtenez jusqu'à 100 % d'efficacité supplémentaire contre les taches en moins de deux jours par rapport à une brosse à dents manuelle.