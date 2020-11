D'autre part, la meilleure qualité de café est obtenue par l'eau filtrée. Qu'il s'agisse de grains finement moulus pour un espresso fort ou d'une mouture plus grossière pour un café aromatique, grâce aux machines à café entièrement automatiques de Philips et Saeco, chaque tasse sera un régal. D'une pausé café à une autre.



*Avec remplacement du filtre à la 8ème fois. L'intervalle de changement dépend du choix de boisson et du nombre d'opérations de rinçage et de nettoyage.

Pour qui l'arôme particulier des grains entiers et l'odeur de la mouture du café fraîchement moulue sont incontournables, devrait garder un œil sur nos machines à café avec broyeuse à disque intégrée 100% céramique. La mouture de café est moulue délicatement à partir du type de grains que vous préférez, puis infusée : le plaisir du café en appuyant sur un bouton. Le filtre à eau breveté AquaClean garantit une eau claire et hygiénique, sans impuretés. Cela élimine d'une part le détartrage de la machine à café entièrement automatique jusqu'à 5 000 tasses*.