Chaque fonctionnalité de l'aspirateur Performer Ultimate a été pensée pour un nettoyage optimal. La technologie d'éclairage LED du sol révèle jusqu'aux poussières les plus petites, que vous pouvez alors aspirer en un seul passage avec la brosse en zigzag.



Plus de 99,9 % des particules et des allergènes sont capturés grâce au filtre anti-allergènes certifié et la télécommande ergonomique offre une très grande facilité d'utilisation.