Le principal indicateur de performance d'un Air Performer est le CADR (Clean Air Delivery Rate - débit d'air pur) : le flux d'air pur généré en 1 heure. Plus le CADR est élevé, plus la purification est rapide. Plus la pièce est polluée, plus le CADR doit être élevé. Cet Air Performer a un CADR de 270 m3/h* * CADR testé par un laboratoire tiers certifié conformément à la norme GB/T18801-2015.