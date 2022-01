Aidez-nous à mettre fin aux plastiques vierges avec un set de petit déjeuner fabriqué à partir d'huile de cuisson usagée. L'huile de cuisson usagée peut finir par polluer l'eau et endommager notre nature. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. En fait, l'huile usagée peut devenir une ressource - les plastiques biosourcés. Grâce à cette innovation révolutionnaire, nous voulons éviter les plastiques fabriqués à partir de combustibles fossiles et utiliser ce que nous avons déjà. En utilisant ce plastique biologique dans notre service de petit-déjeuner écologique, nous contribuons à la réduction des émissions de CO2 de 21 %**, en utilisant moins et en réutilisant plus, dans le cadre de notre plan conçu pour durer.