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Arrêté
FY2180/30
Jusqu'à 36 mois de durée de vie
Filtre HEPA + charbon actif + préfiltre
Filtre 99,97 % à 0,003 μm
Filtre les gaz et les odeurs
Le filtre Philips d'origine a été conçu avec l'appareil afin d'assurer son entière compatibilité, garantissant ainsi le bon fonctionnement continu de l'appareil.
Les filtres à air Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour optimiser les performances de votre purificateur Philips, et ce jusqu'au dernier jour de leur durée de vie.
Le filtre 3-en-1 cylindrique combine trois couches de filtration pour que votre appareil fonctionne comme au premier jour (6). L'association de notre charbon actif, de notre filtre HEPA et de notre préfiltre constitue la combinaison optimale pour éliminer les polluants, les virus, les allergènes et les bactéries. Pour vous assurer de respirer un air plus propre, nous vous recommandons de changer les trois filtres en même temps.
Notation globale
(1) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d'utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l'OMS sur le niveau de pollution extérieure urbaine. La durée de vie réelle dépend des environnements et des fréquences d'utilisation.
(2) Concerne uniquement certains modèles offrant la connectivité
(3) Applicable uniquement dans les pays où la boutique Philips est disponible
(4) Le matériau du filtre HEPA NanoProtect offre une résistance au débit d'air plus faible que le matériau d'un filtre HEPA H13, ce qui permet à un purificateur d'air Philips équipé du filtre NanoProtect de fournir un CADR (Clean Air Delivery Rate – débit d'air pur) plus élevé qu'avec un filtre HEPA H13 certifié de taille équivalente
(5) Dans l'air traversant le filtre ; test effectué par l'iUTA avec un aérosol de chlorure de sodium (NaCl), conformément à la norme DIN 71460-1.
(6) En fonction du filtre utilisé avec le purificateur Philips AC1711 ou 1715
(7) Test de taux de réduction microbienne réalisé par Airmid Health group Ltd dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air.
(8) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.