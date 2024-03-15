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Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)
Notre système de filtration à 3 couches avec HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre vous protège des bactéries, du pollen, de la poussière, des PM2.5, des squames d'animaux et des gaz.
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